奥の洗濯バサミが手元にくるりん。

最近は雨が多くて、洗濯後は室内干しや浴室乾燥ばかり。ピンチハンガーに洗濯物を干すのも、家の中だと狭いところで行なうとやりにくいですよね。重さやバランスを考えて、アッチの洗濯バサミに靴下、コッチにハンカチというのが難しくなります。

可動ギミック付きピンチハンガー

ニトリの「折り畳み回転ハンガー」は、普通なら四角い枠組みの部分が丸く、回転するギミックを搭載しています。あたかも中華料理屋さんの回転テーブルのように、届きにくい洗濯ばさみが手前に回って来るんです。

左右対称で2つ折り収納ができ、引っ張るだけの取り込みはホントに楽チンです。また物干し竿にフックをかけると、自動的に爪が上がってロックされます。併せて両サイドにもフックがあるので、バランスが悪くても風が強くても安心して干せますね。

まだ進化の余地があるとはね

ピンチハンガーは今あるデザインが完成形だと思って疑問にも思っていませんでしたが、まだまだ進化の余地があるもんなんですね。これで1,990円なら買いだと思います。

我が家は衣類の生乾き臭がイヤなので、ピンチハンガーで干す時は左右の重さバランスや布地の厚み、長さがバラけるようハンガーを回したり、自分が動いて効率良い干し方を努めています。なので自分が動かず、ハンガー側で回転してくれたら絶対ラク。

浴室乾燥時も、たまに回すと満遍なく温風が当たって乾くのも時短になりますね。

