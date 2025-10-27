HANA『エル・ジャポン』に降臨「どんなに攻撃されたとしても『救えるのは7人だし、守れるのも7人』」（NAOKO）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが『ELLE Japon（エル・ジャポン）』12月号（10月28日発売）に初登場する。

■「それぞれ同じ心を持ってるから、団結して進める」（HANA・NAOKO）

ちゃんみなとBMSGがタッグを組んだオーディション番組『No No Girls』から誕生した、今最も注目を浴びている7人組ガールズグループ、HANA。デビューシングル「ROSE」が国内ダンスグループ最速で1億回再生するなど数々の新記録を打ち立て、幅広い層から支持を得ている。

そんな彼女たちを、ジャーナリストの竹田ダニエルが直撃。ノスタルジックなロケーションにて、ハイファッションに身を包みあらたな魅力を発揮しているファッションポートレートも必見だ。

なお『エル デジタル』では話題の新曲「MY BODY」の制作秘話などを語ったデジタル限定インタビューとスペシャルムービーが掲載予定。こちらも要チェックだ。

メイン写真：HANA ELLE JAPON December 2025 photo TOKI

■書籍情報

2025.10.28 ON SALE

『エル・ジャポン』12月号

