「サッカー界最大の屈辱を受けた」英代表サンチョ、まさかの途中出場・途中交代に激怒！現地は騒然「ハイタッチを無視」「指揮官に冷たく接した」
現地10月26日に開催されたプレミアリーグの第９節で、アストン・ビラはマンチェスター・シティとホームで対戦。３連勝中の強豪を１−０で撃破した。
物議を醸しているのが、ジェイドン・サンチョの途中出場・途中交代だ。29分に負傷したエミリアーノ・ブエンディアと交代で投入されたイングランド代表MFは、74分にベンチに下げられたのだ。
英紙『Daily Mail』は、この起用法について、「サンチョは、サッカー界最大の屈辱を受け、ウナイ・エメリ監督を冷たくあしらった」と報じている。
「本来の左サイドのポジションで出場したサンチョは、なかなか試合に絡めなかった。彼が唯一インパクトを残したのは、ハーフタイム直後、至近距離からジジ・ドンナルンマにセーブを強いた場面だった。そして74分、投入から１時間も経たないうちに、エメリ監督もう我慢の限界に達した。サンチョはロス・バークリーと交代し ダッグアウトへと重い足取りで向かいながら、ためらいを隠さずに不満を露わにした」
同紙は「交代する際、バークリーとのハイタッチを無視したサンチョは、エメリ監督が慰めようとした際にも冷たく接した。 しかし、サンチョの激怒にもかかわらず、ビラは前半の得点により、好調のマンチェスター・シティ相手に勝点３を獲得した」と続けた。
エメリ監督は試合後、サンチョを交代させることは当初からの計画だったと主張した。
「サンチョが（先週木曜日の）ゴアヘッド戦で60分間プレーした後だったので、交代は容易ではなかった。彼はコンディションを整えつつあるが、まだ十分ではない。彼を後半に起用する計画を立てていたが、ブエンディアが負傷した後、彼のスキルとクオリティを生かし、できるだけ出場時間と体力を稼ぐために彼をピッチに立たせることに決めた」
「彼のインパクトは良かったが、彼を交代させるのが私の計画なのは最初から分かっていたことだ。あれは罰ではなく、計画だった。彼は45分間プレーした。他の控え選手たちも準備万端だった」
指揮官はアクシデントで投入が早まったために、予定されていたプレータイムでベンチに下げたと強調したが、やはり本人はショックだったのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
