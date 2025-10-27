¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛSTARGLOW¡¦KANON¡ÊÆü²º¡Ë¼ç±é±Ç²è¤Ç±é¤¸¤¿Å·Á³¥¥ã¥é¤Ë¶¦´¶¡£¡ÖËÍ¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
STARGLOW¤ÎKANON¡ÊÆü²º¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ëー¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬¡¢10·î26Æü¤Ë²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÆü²º¤¯¤ó¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÌÚÂ¼´ÆÆÄ¡Ë
ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÆü²º¡ÊKANON¡Ë¡¢¶¦±é¤Î¾¾ÅÄ¼Âºù¡¢À¾Èø´õÈþ¡¢²ÃÆ£°½Çµ¡¢µÈ°æ¤·¤¨¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÚÂ¼Áï»Ö´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£ËÜºî¤Î´ë²è¤«¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
10Âå¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï20Âå¸åÈ¾¤ÎÎø°¦±Ç²è¤òÂ¿¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤Æ10Âå¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤ò»£¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éµÓËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÅö»þ¡¢¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤´Ø·¸¡É¤ä´¶¾ð¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÉÁ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤ÇÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦Âå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥ËーÌò¤ò±é¤¸¤¿Æü²º¡ÊKANON¡Ë¡£±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À½ºî¿Ø¤Î¤â¤È¤Ë¡ÖÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ëー¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ëー¤Ï°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤³¤«¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤È¶¦´¶¤òÇ®ÊÛ¡£
ÌÚÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æü²º¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»£±ÆÁ°¤Ë¥¥ã¥¹¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÌÌÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÆü²º¤Ï¡Ë¹â¹»À¸Åö»þ¤Î³Ø±àÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ä¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¸¥ç¥Ëー¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢Ç¯¾å¤Î¿Í¤ÈÃý¤ë¤È¤¡¢¡È¤Ê¤á¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¥¤¥¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü²º¤¯¤ó¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÂ¼´ÆÆÄºîÉÊÆÈÆÃ¤Î¡ÖÄ¹¥¼¥ê¥Õ¡×¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Æü²º¤Ï¡¢¡Ö1²ó¡¢Á´Éô¤òÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¡¢±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¼¡¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡É¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é³ä¤È¤¹¤°³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£´ÆÆÄ¤â¡¢¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç8Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤¤¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¡¢»£¤êÄ¾¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ»ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÆü²º¤¯¤ó¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò¥¹¥Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥Ëー¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀË¤«¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥ç¥Ëー¤Îº£¥«¥Î¡¢Ç®»Ò¤Á¤ã¤óÌò¤Î¾¾ÅÄ¼Âºù¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¥·ー¥ó¤Ï¥ºー¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥·ー¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¥¹¥«¥Ã¥·¥åÉô¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¥·ー¥ó¤Î¡È¥ºー¥ó¡É¤È¤ÎÂÐÈæ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥Ëー¤¬½Ð²ñ¤¦Ìõ¤¢¤ê¤Î¾¯½÷¡¢Ì¾ÇÈÌò¤ÎÀ¾Èø´õÈþ¤â¥¹¥«¥Ã¥·¥åÉô¤Î¥·ー¥ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«Ì¾ÇÈ¤â¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ¢¤ó¤À¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥«¥Ã¥·¥åÉô¤Ç¤ÎÆÇÀå¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥¿¥³¤µ¤óÌò¤Î²ÃÆ£°½Çµ¤Ï¡¢Ç®»Ò¤äÌ¾ÇÈ¤Î¥·ー¥ó¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¡£¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡È½¸Ãæ¡É¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤äÈ¯¸«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éSNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¹Í»¡¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÇ®·ì¿·ÆþÉô°÷¡¢¥Ç¥³Ìò¤ÎµÈ°æ¤·¤¨¤ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ëー¤È°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ±é¤¸¤ë¿À³Ú¤Î²ñÏÃ¤Î¥·ー¥ó¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤È¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»£±ÆÃæ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ¡¢Æü²º¤Ï½é¤á¤Æ¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î¼ç±é¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¿¿²Æ¤ÎÇÑ¹»¤Î°ì¼¼¤Ç¥¹¥«¥Ã¥·¥åÉô¤ÎÉô¼¼¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯ー¥éー¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¸¤Ç¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾ÅÄ¤ÏÆü²º¤¬»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ë³¤Ï·Ì¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤òÂçÎÌ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¥·ー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¾Èø¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¢»ä¤â¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº¨¤ßÀá¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Æü²º¤â¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¡£
¤Þ¤¿µÈ°æ¤«¤é¤Ï¡¢»£±ÆºÇ½ªÆü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¥È¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿Æü²º¤¯¤ó¤¬¡È¥¤¥§¥¤¡ª¡É¤È´î¤Ö»Ñ¤¬¡¢¹â¹»À¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¸ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±À¤ÂåÆ±»Î¤ÎÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉñÂæ°§»¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Æü²º¤ÈÌÚÂ¼´ÆÆÄ¡£Æü²º¤Ï¡¢¡ÖËÜºî¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø³«´ü´ÖÃæ¤Ë²¿²ó¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö´Õ¾Þ¸å¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ø#Âå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ëー¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢Filmarks¤Ê¤É¤ÇÉ¾²Á¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈPR¡£
ÌÚÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜºî¤Ï¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Ê¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢Â¿Ê¬²¿¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢µ¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤â¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¤éÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í»¡¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤òÄó°Æ¤·¡¢ÉñÂæ°§»¢¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ëー¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡Ù
Á´¹ñ½ç¼¡¥íー¥É¥·¥çーÃæ
½Ð±é¡§Æü²º¡¡º£¿¹çýÌí¡¡¾¾ÅÄ¼Âºù¡¡À¾Èø´õÈþ
°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡¡ ²ÃÆ£°½Çµ¡¡µÈ°æ¤·¤¨¤ë¡¡¹â¶¶Íþ±û
¸ê¡¹¡¡º¬ÌðÎÃ¹á¡¡Ê¿°æ°¡Ìç¡¡¹Ë·¼±Ê¡¡ÃæÅçÊâ
Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¡°ÂÆ£À» ¡¿ ¥Þ¥¥¿¥¹¥Ýー¥Ä
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼Áï»Ö
¼çÂê²Î¡§¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë¡Ö·¯¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
ÇÛµë¡§SPOTTED PRODUCTIONS
(C)2025¡ÖÂå¡¹ÌÚ¥¸¥ç¥Ëー¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÊü²Ý¸å¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
