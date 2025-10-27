イタリア・セリエAのペルージャは26日（日本時間27日）、レギュラーラウンドの第2節でホームでのチヴィタノーヴァ戦に臨み、フルセットにわたる激闘の末3ー2で勝利した。これでチームは開幕2連勝。勝ち点5をマークし、リーグ3位となった。

ペルージャでプレーするバレーボール男子日本代表の石川祐希は第2セット途中から出場。セット序盤や接戦の場面で流れを作る重要な役割を果たすなど、要所要所で得点を挙げ、チームの連勝に貢献した。



■石川祐希、重要な場面で9得点をマーク

■ペルージャ公式も称賛「粘り強く攻めた」

前回の開幕戦では4セット目で足が攣り途中交代となった石川。今回の試合ではそれを感じさせない活躍をした。試合はペルージャが第1セットで25ー15と大差で制し好調な滑り出しを見せるも、第2セットは相手チームのサーブに押されてセットを落とした。第3セットは石川がキレの良いバックアタックを決めるなどリードを守り抜き奪取。第4セットは接戦のなかセットを落とすも、第5セットでは石川が強烈なサーブとスパイクを決めるなど躍動。ペルージャが勝ち切り開幕2連勝を挙げた。石川は重要な場面で得点を重ね9得点をマークした。ペルージャはフルセットの激闘を制し3－2（25ー15、22ー25、25ー20、23ー25、15ー11）で勝利。ホーム初戦での勝利にペルージャ公式Xは「勝ったあああああああ！」と喜びを露わにした。ペルージャ公式サイトは、「ついにホームの観客の前に戻ってきた！」とホームでのシーズン初戦に言及。今年1月のコッパ・イタリアで優勝した強豪相手に勝利したことを「このリーグの主役を目指す2つのトップチームの直接対決で期待に応え、ペルージャが2時間11分の試合の末、勝利した」と白熱した試合の様子などを伝えた。なお、石川の要所での活躍にも触れており、最終セットの活躍についても「イシカワが粘り強く攻めた」と称賛した。セリエAで開幕2連勝中なのは12チーム中3チームのみ。トレンティーノが2試合連続ストレート勝ちを収めて1位に君臨しており、2位にヴェローナ、3位にペルージャと続いている。第3節は10月28日（同29日）にホームでパドヴァ戦戦が行われる。



