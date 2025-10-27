27日11時現在の日経平均株価は前週末比1126.90円（2.29％）高の5万426.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1491、値下がりは89、変わらずは31と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を242.43円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が209.09円、ファストリ <9983>が126.87円、東エレク <8035>が45.46円、ＴＤＫ <6762>が28.54円と続く。



マイナス寄与度は15.83円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、良品計画 <7453>が2.96円、中外薬 <4519>が1.92円、安川電 <6506>が1.31円、住友重 <6302>が0.42円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は精密機器で、以下、非鉄金属、証券・商品、情報・通信、その他製品、銀行と続いている。



