¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©Éþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öcosy¡¡season¡¡outfit¡¡inspo¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¾®Åè¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê½©Éþ»Ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥á¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Îblack&white¥³¡¼¥Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Î¥ß¥Ë&¥í¥ó¥°¥³¡¼¥Ç¤âºÜ¤»¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¾®Åè¤µ¤óÂç¹¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÎ·¿°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤âÅ·ºÍ¤Ê¤Î¡×¡Ö¤Ë¤«¤¯´ãÊ¡¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£