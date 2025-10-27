覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は26日（日本時間27日）、翌日から始まる本拠地・ロサンゼルスでの3連戦を前にドジャースタジアムで会見。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手（37）の起用に関して話した。

ドジャース一筋で通算223勝。球団の歴史を彩り、その一部となるカーショーにとってはキャリア最後の本拠3連戦となる。指揮官は最大限の敬意を示したうえで、起用したい思いは「もちろんある」と断言。「ただ最優先は“その試合に勝つためにベストな判断をすること”だ。もし、その中で彼を使うのが理にかなっていれば最高だ」と話した。

カーショーはフィリーズとの地区シリーズからブルペン待機。同シリーズ第3戦でリリーフ登板したが、2本塁打を浴びるなど2回6安打5失点でマウンドを降りた。これが今ポストシーズンで唯一の登板となっている。

監督は数字を超えた部分の存在感を認め、評価する。「彼は常にプロフェッショナルで、チームのために何でもやる姿勢を崩さなかった。シーズン終盤の状況も含めて大変だったが、彼はすべてを落ち着いて受け止めていた。役割が不確定な中でも、ブルペンに合わせて調整して、いつ呼ばれても投げられるよう準備している」と言う。カーショーを起用できる展開に持ち込み、そのうえで連覇を成し遂げるのが監督にとっての理想だ。