大手企業・人事リーダーに聞く、キャリア採用の実態 第1回 離職率1%!? 社員の定着率が高いデンソーが、キャリア採用を増やす理由
転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。
本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。
グローバルサプライヤーのデンソーでは、キャリア採用が新卒採用を上回る年間400名以上へと急拡大中とのこと。社員の定着率が極めて高く「ずっと働ける」デンソーが採用を積極化する背景や、ミスマッチを防ぐために工夫した特徴的な一次面接をはじめとする採用活動の実態について、人事部採用室の近藤課長にお話を伺いました。
――近藤さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
新卒では他のメーカーに入社し、工場経理などを担当していました。業績が厳しかったこともあり転職を考え、事業経営の分野、特に原価計算や管理会計に関わる仕事がしたいと考えていました。デンソーに転職したのは2008年です。当時、生まれたばかりだった電動化の事業に関われることを魅力に感じました。電動化の幅広い領域で事業企画などの経験を12年ほど積んだのち、社内で違うキャリアを歩むことを考え、他部署への異動を希望しました。
――なぜ人事部へ異動となったのでしょうか?
事業側の経験が長くなるなか、組織の中で人の異動や昇格に関わる機会も増えました。その中で「人に関わる仕事って面白いかもしれない」と思い始めたんです。事業企画としてのキャリアを積む選択肢もありましたが、どうせなら全然専門性がない領域にもチャレンジしたいと考えていたところ、人事部への異動の話をもらい、即希望しました。希望を踏まえて2021年に人事部に配属となり、現在はキャリア採用領域の課長を務めています。
○自動車部品から農業まで? 社会課題解決をテーマに事業領域を拡大
――デンソーの社名は知っていても詳しくわからない人向けに、事業の内容も教えてもらえますか?
自動車を中心とする移動手段や乗り物を「モビリティ」と表現していますが、モビリティ関連の部品の開発・提供が事業の中心となります。カーボンニュートラル社会の実現と、交通事故ゼロ社会の実現を掲げ、電動車の駆動部品やバッテリーを制御する電源システムなどを中心とした製品や、先進運転支援システム、クルマを電子制御する車載用ECUなどを中心とした製品の開発・製造が特に注力している事業となります。
――部品のグローバルサプライヤーとして売上は7兆円を超え、世界でもシェア2位と極めて大きい存在感になっていますね。
もう一つの大きな事業の方向性が、モビリティ事業で生み出した技術を他の産業の社会課題解決のために適用していく新事業です。具体的には工場の自動化を進めるファクトリーオートメーションや、水素の生成・利活用などの革新的な省エネ技術の創出、更には農業・農場の効率化による食の安全の追求などもあります。
――これまで培った基盤技術を活かした新事業にも積極的に取り組んでいるんですね。この点に関して、貴社の強みはどういったところでしょうか。
弊社の強みは、特にモビリティ関連の半導体やソフトウェアの基盤技術をゼロから生み出してきた点にあります。この規模で自動車業界の中で実現し展開しているのは当社の大きな特徴です。
――トヨタグループの会社と認識していますが、実態としてトヨタ自動車以外への販売はどれだけあるのでしょうか。
売上の約50%がトヨタグループ向けで、残りの約50%は世界中の自動車メーカーなどに販売しています。これは他のトヨタグループ企業と大きく異なる点であり、「独立性」と表現されることもあります。
――トヨタグループ以外の自動車メーカーも顧客にしているとは意外ですね。
デンソーは元々、トヨタ自動車の電装部門から分離・独立したのですが、その際には「トヨタの技術に頼らず自立せよ」と言われていました。その逆境から這い上がる姿勢が、技術を磨き、トヨタグループ以外のお客様にも良い製品を届けるという精神を育んだ背景となっていますし、トヨタグループにもフィードバックできる形にもなっています。いまでもボトムアップで提案を重ねる文化や、「やりたいことがやれる」風土が組織に根付いていると感じます。
デンソーミュージアム(愛知県刈谷市)で展示されている自動車シャシー
○年間400名以上のキャリア採用ではSIer、電機メーカーなど他業界出身者も活躍
――デンソーではどんな背景からキャリア採用を行っているのでしょうか。
先ほど申し上げたように事業が多角化してきており、社内で経験が長い社員でも新事業において専門性が十分でない場合があります。各事業で求める様々な経験・専門性のある方に入社いただき、実際に活躍する例も増えています。従来の事業も含め順調に伸長していることもあり、研究、開発・設計、生産技術、品質保証、調達、営業などのプロセス全般でキャリア採用の募集を行っています。
――年間どのくらいの規模で採用されているのですか。
2024年にキャリア採用数が新卒採用数を上回り、右肩上がりに増えています。2024年度はおよそ400名を採用し、今年は450名を超える計画をしています。
――これほどキャリア採用の規模が伸びているのはどうしてでしょうか。
やはり、モビリティの分野における電動化や知能化が、グローバルにおいて猛烈なスピードで変化していることが背景にあります。これに対応するため、専門性が高く注力事業に必要な人財を100人、200人単位で採用するという意思決定が3〜4年前にありました。それが今、事業全体に広がっている状況です。
――職種でいうと、どのような採用が多いですか。
ソフトウェアやシステム開発、ハードウェア開発、半導体開発がボリュームゾーンとなります。次に多いのが、ものづくりの会社であるため生産技術です。そして、「ないものを生み出す」ための研究職や企画職、それをまとめるPM(プロジェクトマネジメント)の方々も求めています。
――開発や研究の領域だと、どのような企業から転職される方が多いですか。
モビリティ領域においては、自動車メーカーや電機メーカーなどから来ていただく方が多いですが、ソフトウェアに関しては異業界からの転職者も多く、通信業界やSIer、IT企業の方に来ていただいています。
――年間400名を超えるキャリア採用はどんなルートから実現していますか。
主に転職エージェントからの紹介が大きなボリュームを占めており、7割強となっています。その上で最近力を入れているのが、社員紹介を意味するリファラル採用など、ダイレクトに弊社の魅力を伝える採用活動です。
――具体的な選考のステップも教えていただけますか。
書類選考、適性検査を経て、一次面接と最終面接を行っています。社内では一次面接を「スカウト面談」と呼んでおり、面接官に「選ぶ立場」ではなく「選ばれる立場」であることを意識してもらうようにしています。
また、60分の一次面接のうち、冒頭20分は募集部門の社員から業務内容の説明を行い、応募者にとっても希望に叶うのかどうかお互いに判断しあう場としています。
――一次面接を「スカウト面談」と位置づけているのは珍しいと感じます。どのような背景があるのでしょうか。
選考を通じて「人財から選んでもらう」ことを実現しつつ、入社後のミスマッチを避ける狙いもあります。採用活動は入社がゴールではありません。入社後に定着・活躍いただけるように、我々の考えや思いを理解していただき、そこで共感いただくことを大切にしています。また、他の取り組みとして、選考応募に迷われている方には、選考前のカジュアル面談を積極的に設け、情報の提供や不安払拭を行ってから応募いただくように心掛けています。
――面接では主にどのような点を見ていますか。
転職していただく以上は後悔してほしくないので、経験だけでなく、弊社が求める人財像への合致度を重視しています。一つ目は、何をやりたいのかという「思い」の部分です。過去のエピソードから、どういう思いで行動されたのか、壁にぶつかった時にどう考えたのかを確認します。二つ目は、弊社が組織・チームで働く機会が非常に多い会社であるため、周囲を巻き込んで成果に繋げられるか、という点です。チームワークやコミュニケーションを大切にするカルチャーに合うかを確認しています。経験がフィットしていても、人物像に合わない場合はお見送りとすることもあります。
愛知県刈谷市のデンソー本社にて行われた近藤課長とのインタビュー
○100年に一度の変革期を背景に、事業や組織の変革が加速
――貴社ほど知名度の高い企業でも、採用において課題や悩みはあるのでしょうか。
もちろん課題はあります。その中でも特に課題と捉えていることが2点あり、つ目は、全国的に見た時の認知度が必ずしも高くないという点です。二つ目は、ソフトウェアや半導体といった分野は高度な専門性の塊であり、日本国内でも非常に少ない人財を取り合う競争があります。いかにそういった方々に弊社の特徴や魅力を知っていただき、選考に応募してもらえるかは非常に難しい状況です。
――そうした課題に対し、どのような対策を進めていらっしゃるのでしょうか。
2つの軸で進めています。一つは、今年から立ち上げた「採用広報」の強化です。新卒採用・キャリア採用と総合して、デンソーの魅力の伝達・ブランディングを長期的に行っていきます。もう一つは、各職種別の採用において、転職エージェントとの連携を強化しながら専門性の高い人財にアプローチする活動を行っています。
――近藤さんから見て、デンソーで働く良さとはどんなところでしょうか。
やはり、提案できる文化です。役員や上位マネジメント層との距離感が近いため、自分の思いを届けやすいと感じます。また、目指すところは同じながらも考え方の違いを持つ多くの社員がいて、様々な部門と連携をする中で議論を重ねる。そのため、必然的にチームワークができるような環境があります。技術が中心の会社なので徹底的に技術を突き詰められる環境があり、エンジニアにとってはやりたいことがやれるフィールドだと思います。
――技術と同時に、「思い」や「チームワーク」という言葉が近藤さんから多く出てきますが、それを支える人事制度や仕組みには何か特徴がありますか。
現在、「人」と「組織」の掛け算が付加価値を生み出す、という考え方のもとで人事改革を進めています。社員一人ひとりがやりたいことを明確に持ち、上司に伝えて実現できるように、マネジメント職がサポートする体制を整えています。
――人事改革というのはいつ頃から着手されたのですか。
2021年に「PROGRESS」という人と組織のビジョン&アクションを定め、改革を進めています。自動車業界にとって100年に一度の変革期の中で、産業構造や社会の価値観が大きく変わった昨今、経営の中心に人的資本を据えていかないといけないという課題感がありました。
本社内にあるデンソーミュージアムでは、デンソーの歴史や目指す世界にも触れられる
○低い離職率が実現できるのは「わざわざ外に出なくてもいい」から
――貴社の公式サイトにおいて、社員の離職率が1%という数字を見ました。日本企業の離職率の平均データが9.4%とされるなか、驚異的に低い数字だと思うのですが、要因は何でしょうか。
やはり「やりたいことがやれる土壌」が社内のどこにでもあるというところに尽きると思います。例えば社内公募型の人事異動制度が充実しています。極端な例として、事務系の職種の人財がソフトウェアエンジニアに転身するプログラムもあります。また、エンジニアリング分野でも、研究、先行開発、開発設計といったプロセスの中で、社内ローテーションを実現しやすい体制もあります。会社の中で様々なキャリアを経験しやすいので、わざわざ外に出なくてもいいという声が多いです。
――キャリア入社された方が驚くことはありますか。
弊社は「キャリア入社」という区別がほとんどなく、入社間もない社員でも大きなプロジェクトを任されたり、上位マネジメント職から対等に意見を聞かれたりする点について、いい意味で驚いたと聞くことがあります。また、他社であれば「ここまでが自分たちの範囲」と線引きしてしまうような領域も、デンソーでは初期の工程から最終製品まで一貫して完結できる点は、デンソーで働く魅力と感じていただけているようです。「最終製品と近いところで開発ができるため、自分で開発した製品が最終製品に貢献していることを実感できる機会がある」という声がよく聞かれます。
――最後に、転職を考えている方に伝えたいメッセージがあればお願いします。
デンソーは、社会課題の解決を目指すと同時に、社員の幸せや成長を実現するといった両輪を掲げています。自己実現ができる会社を探されている方にとっては、非常に良い環境だと思います。弊社はモビリティ領域だけでなく、非モビリティ領域へと事業拡大を行っています。研究開発から開発・設計(ソフトウェア、ハードウェア、半導体 等)、生産技術、試作検査まで非常に幅広いエンジニアリングの領域があります。また、そうしたエンジニアと一緒に働ける事務系の人財も活躍できる会社です。社会に対して、あるいは自己実現に対して何か挑戦したいと思っている方には、ぜひ弊社の活動をご覧いただきたいですね。
デンソー人事部の近藤課長とBloom代表取締役の平原
平原俊幸 株式会社Bloom 代表取締役。横浜国立大学 経済学部卒、2003年にリクルートエイブリックに入社。転職エージェント事業を中心に法人営業・人事などを経験し、2018年に株式会社Bloomを設立。大手企業特化の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開し、日本を代表する各業界大手企業のキャリア採用事情・転職マーケット動向に精通している。 この著者の記事一覧はこちら
