¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Û¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¡¡Âè£³ÀïÀèÈ¯¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ë¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥ÉË¬Ìä¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£³Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´°÷¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂè£³Àï¤«¤é¤Î¡Ë£³Ï¢Àï¤Ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Á´°÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÊ£¿ô¤ÎÅê¼ê¤¬Ê£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÀèÈ¯¤¬¡ÊÄ¹¤¤¡Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¡£¡Ö¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ò£·Àï¤Ç²¼¤·¤¿¡Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Á£Ì£Ã£Ó¡ËÆ±ÍÍ¤Î¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£²£·Æü¡Ê£²£¸Æü¡Ë¤ÎÂè£³Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£²£²£±¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£³²ó¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ê£²£°£±£¹Ç¯¡Ë¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê£²£³Ç¯¡Ë¤Ç£×£ÓÀ©ÇÆ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¡Ê£´£±¡Ë¤À¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤Î£Á£Ì£Ã£ÓÂè£´Àï¤Ç¤Ï£µ²ó¡¢¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÍè¤¿¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤òµ´¤Î·ÁÁê¤ÇÄÉ¤¤ÊÖ¤·¡¢Â³Åê¡£·ë¶É¡¢£µ²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡¢£µ»°¿¶¡¢£¸£·µå¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ïº£Æü¤ÎÁáÄ«¤ËÏÃ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Èà¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤ä»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¡¢ÂÐ±þ¤äÄ´À°¤Î»ÅÊý¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÌÀÆü¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎË¬Ìä¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤¬¾õ¶·¤äÊ·°Ïµ¤¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òµÛ¼ý¤·¡¢¶¥Áè¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ê¡¢µå¼ï¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£×£ÓÂè£±Àï¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¡¢±¦¥Ò¥¶¤Î¸Î¾ã¤«¤é£·½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè£²Àï¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀÆü¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤Æ¡¢¡ÊÁá¤¤²ó¤Ç¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¡Ê¤È¤ÎÂÐÀï¡Ë¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡££±¾¡£±ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè£³Àï¡£Å¨ÃÏ¤Ç¹¶·âÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£