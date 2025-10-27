レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートにて、期間限定の「キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026」を開催。

家族みんなで新年を迎え、2026年で最初の思い出を作れるイベントです！

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026」

期間：2025年12月31日(水)〜2026年1月12日(祝)

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R) ・ジャパン・リゾートが「キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026」を開催。

2025年12月31日〜2026年1月12日まで、カウントダウンやお正月気分を楽しめる企画が展開されます☆

2025年12月31日は大晦日の18時に合わせて、“子どもと家族のためのカウントダウン”スペシャルショーを開催。

一足早い“キッズ新年”を、みんなで一緒に迎えます！

また、2026年1月1日からは、家族でお正月気分を満喫できるコンテンツが多数登場。

約28,000個のレゴ(R) ブロックを使用した干支のモザイクアートや、レゴ(R) ブロックの門松など、レゴランド(R) ならではのお正月風景が広がります。

そのほかにも、絵馬体験や年賀状づくりのワークショップなど、日本の文化に触れながら楽しめる遊びが盛りだくさん☆

“あそびはじめ”をレゴランド(R) で過ごし、2026年で最初の家族の思い出作りができるイベントです！

キッズ・カウントダウン

開催日時：2025年12月31日(水)17:40〜

会場：ベントエリア 特設ステージ

2025年12月31日は、2026年を一足早く迎える、子どものためのカウントダウンショーを開催。

1年間楽しんでくれたゲストと一緒に“キッズ新年”を迎えるべく、レゴランド(R) ・ジャパンのキャラクターたちが集結します☆

花火(パイロ演出)が大晦日の夜空を彩り、光と音の演出で会場を盛り上げるショーイベントです！

かさねてたのしい！年賀状づくり＆年賀状づくりワークショップ

“年賀状を送る”という日本の文化を、未来を担う子どもたちへ伝えていくため、日本郵便東海支社と共同のワークショップを開催。

スタンプで年賀状を作ったり、宛名書きを学んだりできるワークショップが用意されます！

かさねてたのしい！年賀状づくり

期間：2025年12月15日(月)〜2026年1月12日(月・祝)

会場：スタンプ台はパーク内各所に設置（ポストはイベントエリアに設置）

※2026年1月13日(火)〜もパーク内にポストを常設予定

パーク内に設置された5つのスタンプを、ポストカードにすべて重ねると1枚の絵になるオリジナル年賀状が完成。

年賀状が完成したら、パーク内のレゴ(R) ブロック製ポストに投函できます☆

年賀状づくりワークショップ

2025年の年賀状デザインイメージ

期間：2025年12月27日(土)〜2025年12月31日(水)

会場：イベントエリア

※当日の開催時間は公式ウェブサイトを参照ください

「年賀状作りワークショップ」ではあて名の書き方を学び、郵便にまつわるクイズに挑戦できる“あてながき教室”を開催。

実際に年賀状のあて名を書くことができる、“あてながきコーナー”も設置されます！

シーズナルフォトスポット 干支(ひのえうま)のモザイクアート＆門松

2025年のモザイクアートイメージ

期間：2025年12月31日(水)「キッズ・カウントダウン」終了後〜2026年1月12日(月・祝)

会場：イベントエリア

※門松モデルは2025年12月27日(土)〜2026年1月7日(水)まで設置

2024年に好評だった、レゴ(R) ブロックを使用した干支のモザイクアートが2025年も登場。

今回は約28,036個のパーツを使用し、2025年12月31日の「キッズ・カウントダウン」にてお披露目されます☆

さらに、イベントエリアの前には、レゴ(R) 認定プロビルダー・三井淳平氏が制作した門松モデルも登場。

新年の思い出になる写真を、家族でたくさん撮影できます！

レゴランド(R) de 初詣

過去の実施イメージ

期間：2026年1月1日(木・祝)〜2026年1月12日(月・祝)

会場：レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド エリア

レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド入口の鳥居が期間限定でお正月仕様に☆

しめ縄が取りつけられた大鳥居の先には、絵馬掛けを設置した東屋が登場します。

“今年レゴランド(R) で挑戦したいことや夢”を、絵馬カードに記入して、初詣気分を満喫。

また、記入した絵馬は、子どもたちの願いが叶うよう神社で祈祷します！

限定ペンライト販売

期間：2025年12月31日(水)のみ

価格：3,500円(税込)

販売店舗：フォト・ショップ、他

レゴランド(R) ・ジャパンのナイトイベントでお馴染みの「ペンライト」は、14色のLEDが音楽に連動して光るので、お子さんも大喜び。

「キッズ・カウントダウン」でも、一緒に振って盛り上がれるグッズです☆

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート 限定福袋

販売期間：2025年12月26日(金)〜 ※なくなり次第販売終了

価格：3,000 円(税込)

販売店舗：ビッグ・ショップ／ホテル・ショップ

2025年12月26日から、レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートでしか手に入らない限定福袋を販売。

「ミニフィギュアトレーディングケースとストラップ」に「アイデアブック*5種ランダム 英語版書籍」と「パーク内レストラン500円利用券」が入っています。

「ミニフィギュアトレーディングケースとストラップ」は、レゴランド(R) 限定。

「アイデアブック*5種ランダム 英語版書籍」には、非売品のミニキットが封入されます！

カウントダウン＆ニューイヤーを楽しむ限定グルメ

カウントダウンにぴったりの年越しそばや、新年らしいおせちやおしるこを販売。

季節感ある限定グルメを楽しめます！

年越しそば

販売日：2025年12月31日(水)限定

価格：1,200円(税込／サービス料別)

販売店舗：レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル内「ブリックス・ファミリー・レストラン」

※客室にお持ち帰ってお召し上がりください

えび天を2本トッピングした、特製の年越しそば。

乱切りそばの食感が楽しめます☆

彩おせち膳

販売日：2026年1月1日(木・祝)〜1月3日(土)

価格：3,500円(税込)

販売店舗：レゴランド(R) ・ジャパン内「彩(いろどり) 和食レストラン」

日本の伝統的なお正月料理が、2026年も新年に登場。

家族の繁栄や健康を願う食材を使用し、見た目も華やかなレゴランド(R) のおせちで、新年の始まりをお祝いできます！

おしるこ

販売日：2026年1月1日(木・祝)〜1月31日(土)

販売店舗：レゴランド(R) ・ジャパン内「ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー」他

価格：600円(税込)

お正月の定番“おしるこ”も用意。

縁起の良い小豆を使用し、体を内側から温められる限定グルメです☆

家族で迎える新年のカウントダウンに、お正月らしい気分を満喫できるイベントが盛りだくさん。

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートの「キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026」は、2025年12月31日〜2026年1月12日まで開催です☆

