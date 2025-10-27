ミスタードーナツが「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」と題した、8年目となるポケモンとのキャンペーンを2025年も展開！

ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」や、上から見るとモンスターボールそっくりの「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」などがラインナップされます☆

ミスタードーナツ「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」

販売期間：

・ドーナツ：2025年11月5日（水）〜12月下旬（順次販売終了予定）

・グッズセット：2025年11月5日（水）〜なくなり次第終了

販売店舗：ミスタードーナツ全店（一部店舗を除く）

ミスタードーナツにて開催される、ポケモンとのキャンペーン「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」

2025年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場します。

ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとしたお顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足できるドーナツです。

「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現。

また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いが楽しめます。

このほか、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売。

さらに、『ミスド ポケモン ドーナツ』と一緒に盛り上げるメニューとしてクリスマスの定番スイーツ「ポン・デ・リース」も用意されます☆

ミスド ポケモン ドーナツ「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」

価格：テイクアウト 334円(税込)／イートイン 341円(税込)

ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピングした「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」

もふもふとした見た目が表現されています。

目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げられたドーナツです。

ミスド ポケモン ドーナツ「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」

価格：テイクアウト 334円(税込)／イートイン 341円(税込)

しっとり食感のケーキドーナツ生地を使用した「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」

ホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしストロベリーシュガーがトッピングされています。

ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングして目と口をチョコレートで表現した一品です。

ミスド ポケモン ドーナツ「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」

価格：テイクアウト 259円(税込)／イートイン 264円(税込)

ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングした「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」

ゴールデントッピングを重ね線がけをすることでピカチュウの背中が表現されています。

最後にピカチュウのしっぽのピックをつけた、フォトジェニックなドーナツです。

ミスド ポケモン ドーナツ「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」

価格：テイクアウト 226円(税込)／イートイン 231円(税込)

ミミッキュがデザインされたスリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」

しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンドしたメニューです。

ミスド ポケモン ドーナツ「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」

価格：テイクアウト 226円(税込)／イートイン 231円(税込)

ビリリダマがデザインされたスリーブに入った「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」もラインナップ。

しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームを挟んだスイーツです。

ポン・デ・リース「ポン・デ・リース チョコ」

テイクアウト 194円(税込)／イートイン 198円(税込)

クリスマスの定番人気メニュー「ポン・デ・リース チョコ」が2025年登場。

ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングしてカラーシュガーをトッピングしています。

ポン・デ・リース「ポン・デ・リース ストロベリー」

テイクアウト 194円(税込)／イートイン 198円(税込)

華やかなルックスの「ポン・デ・リース ストロベリー」もラインナップ。

ポン・デ・リング生地にストロベリーチョコをコーティングし、カラーシュガーをトッピングしたクリスマスメニューです。

「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」グッズ

ドーナツとグッズを一緒に楽しめるグッズは3種類を展開。

どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入れて提供されます。

グッズセット

価格：テイクアウト 2,100円(税込)／イートイン 2,114円(税込)

セット内容：「ミスド ポケモン ドーナツから 好きな2個」＋「ポン・デ・リースから 好きな1個」＋ 「ブランケットから好きな1枚」＋「オリジナル紙袋」

ブランケットサイズ：横約100×縦約64cm

「ミスド ポケモン ドーナツ」2個、「ポン・デ・リース」1個、ブランケット1枚がオリジナル紙袋に入った「グッズセット」

グッズセットに付いてくるやさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは2種類です。

グッズセット「ブランケット （ピカチュウ）」

やさしくてふわふわの肌ざわりに仕上げられた「ブランケット（ピカチュウ）」

いろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされています。

グッズセット「ブランケット （タマゲタケ）」

シンプルなカラーに仕上げられた、大人かわいい「ブランケット（タマゲタケ）」

モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされています。

お子様グッズセット

価格：テイクアウト 1,100円(税込)／イートイン 1,109円(税込)

セット内容：「ミスド ポケモン ドーナツから 好きな1個」＋「ポン・デ・リースから 好きな1個」＋「つよいこグラス（大）1個」+「オリジナル紙袋」

つよいこグラス（大）サイズ：最大径約6.5cm×高さ約9.3cm ※4歳以上のお子さんを対象としています

「ミスド ポケモン ドーナツ」1個、「ポン・デ・リース」1個＋「つよいこグラス（大）」1個がオリジナル紙袋で用意される「お子様グッズセット」

「つよいこグラス（大）」は、ピカチュウ・タマゲタケ・モンスターボールがデザインされたグラスです。

中程にくびれがあり、小さな手でも持ちやすい形状になっています☆

2025年はもふもふとした見た目のピカチュウ ドーナツが仲間入り。

ミスタードーナツにて2025年11月5日より開催される「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」の紹介でした☆

