¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯ÌÜ¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê18¡Ë¡£CM¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡ÁÉã¤È»ä¤Î¥¢¥Ñ¥Ã¥·¥ª¥Ê¡¼¥È¡Á¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ¡½¤á¤°¤ê¡½¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£À¶¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÇ¿·ºî¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤À¡£Í¾Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¤ë¾¯½÷¡¦ºù°æË¨¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Ë¨¤ÈÆü¸þ¤¯¤ó¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î°¦¾ð¤¬¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÀ¤ë¤¯Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄË¨¡£
¡Ö¼«Ê¬¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë½Å¤Í¤Æ±é¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÈË¨¤é¤·¤µ¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·Á³¤Ã¤Ý¤µ¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤È¥Ç¡¼¥È¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£
¡Ö¡Ø¼«Í³¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ìÊý¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉÂ¼¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆü¸þ¤¯¤ó¤¬Ë¨¤Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£»£±Æ¤â½ªÈ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤·¼«Ê¬¤¬Ë¨¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤é¡©
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡Ø¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¨¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢º£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¥¿¥¤¥×¡£ºÇ¶á¤ÏµþÅÔ¤Ø¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¸æ¼ë°õ¤ò13¥«½ê¤â½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÙÆü¤Î3ÆüÁ°¤ËµÞ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ChatGPT¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
10ÂåÇÐÍ¥¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤â¡¢ÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡£±Ç²è¤Ç´Ñ¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÏÃ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤É¤ó¤É¤óµÛ¼ý¤¹¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥óÍ¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡Ë
Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ºù°æË¨¡ÊáÄ¿¿¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¸þ¡Êã·Æ£½á¡Ë¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡£Ë¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤È±Ê±ó¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ëþ·î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¶¤ËË¨¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ë¨¤¬¾Ã¤¨¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ13Ç¯¸å¤ËÆÏ¤¯¿¿¼Â¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
