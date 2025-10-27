表情と動きで、演技の基本である「喜怒哀楽」を表現してくれた橋本将生（26）。現在放送中のドラマ『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系）で、連続ドラマ初出演にして、初主演という快挙を果たした。

「昔からドラマを見るのが大好きで、演技の仕事にも興味があったので、この機会は本当に光栄でありがたいことだと思っています。このドラマは“ラブサスペンス”なんですけど、僕が特に好きなジャンルなので、挑戦できること自体がすごくうれしいんです」

長年の念願がかなった現場では、日々新鮮な瞬間の連続だという。

「もう、全部が楽しいですね。ちょっとした言葉遣いや目線の動きでも、いろいろな表現ができるのが面白くて。共演の恒松（祐里）さんが本当にお上手で、勉強させていただいています」

そんな初挑戦にあたり、timeleszのメンバーからもアドバイスがあったとか。

「（菊池）風磨くんには、『現場で台本を開くなよ！』と言われていて。セリフは完璧に覚えてから、撮影に臨むようにしています。台本も現場には持っていかずに、車に置きっぱなしです。原（嘉孝）くんも、演技について相談したら、『自分の内側から出てくる感情を素直にセリフに乗せたらいいよ』とアドバイスをくれました」

数カ月前まで焼き肉店でアルバイトをしていたという橋本。その“普通の感覚”が演技にも生きる部分はあるのだろうか。

「それは僕も、自分の強みかもしれないと思っています。寺西（拓人）くんも、お芝居では『日常の感覚を大切にしている』と言っていたので。夢を追いかけてくすぶっていたころの生活も、自分の演技の“引き出し”にできたらいいですね」

今年、timeleszの新メンバーに選ばれ生活が一変した橋本。最大の変化は「自分に自信がついたこと」だと語る。

「timeleszのメンバーであることが、僕自身の誇りになっています。それに、このメンバーなら、何があっても大丈夫だと思えるんです。僕も演技の仕事をもっと頑張って、いつかtimeleszというグループを知るきっかけのような存在になれたらいいなと思います」

【INFORMATION】

ドラマ24『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系・毎週金曜深夜24:12〜）

冴えない生活を送る大学生の岩井巧巳（橋本将生）の前に、突然最愛の推しであるアイドルの澪（恒松祐里）が現れる。実は彼女の中には眞希というもう一つの人格があり、さらに殺人の容疑までかかっていて……。