小栗旬、“12歳の北村匠海”は「存在感みたいなのがすごかったですね。光り輝いてた」

俳優の小栗旬（42歳）が、10月26日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。初監督作品で抜擢した北村匠海について「存在感みたいなのがすごかったですね。光り輝いてた、と思います」と語った。



朝ドラ「あんぱん」などでめざましい活躍を見せた北村匠海が、番組のゲストとして登場。北村について話す中で、映画「シュアリー・サムデイ」で監督を務めた小栗旬がVTR出演し、当時12歳だった北村を主人公の幼少期の役として抜擢したと紹介された。



小栗は北村について「本当に抜群でしたからね、輝き方みたいなものが。目を離せなくなる、というのが、当時、そして今もだと思いますけれど、持っている魅力の1つだと思いますけどね。どうしても何人かオーディションでそのくらいの年齢の子を集めても、彼のことが気になって目が行ってしまうので。存在感みたいなのがすごかったですね。光り輝いてた、と思います」と語った。