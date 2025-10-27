米国のトランプ大統領のアジア歴訪が始まった。26日はマレーシアに入り、ASEAN（東南アジア諸国連合）首脳会議の夕食会などに出席。27日午後、来日する。滞在期間はツアー最長の2泊3日。外交手腕が試される高市首相は張り切るが、注目度はイマイチ。米中首脳会談が控えるほか、事実上4回目の米朝首脳会談も実施される公算大だからだ。実現すれば、歴訪のハイライトを持っていかれる。

【もっと読む】米トランプ大統領が「親プーチン」から一転…対ウクライナ支援強化のナゼ

クアラルンプール国際空港で伝統的ダンスで歓迎されたトランプ大統領は、小躍りで応じるなどご機嫌。その足でタイとカンボジアの和平合意調印式に立ち会い、「画期的な一歩」「地域の未来を築く一助となれることを誇りに思う」と自画自賛した。両国は数十年ぶりとなる激しい軍事衝突後、米国の仲介で停戦。ノーベル平和賞を欲しがるトランプ大統領が、第2次政権で終わらせたと主張する「8つの戦争」のひとつなのだ。「24時間以内に終わらせられる」と豪語したウクライナ戦争は出口が見えず、やたらと「和平の数」にこだわっている。

■板門店で6年ぶりの再会か

来日中は6年半ぶりとなる天皇との会見、高市首相と初の日米首脳会談、米軍横須賀基地訪問、北朝鮮による拉致被害者家族との面会など、予定が目白押し。29日に韓国・釜山へ飛び、APEC（アジア太平洋経済協力会議）開催地の慶州へ移動して李在明大統領と会談。関連会合に顔を出し、30日に釜山に戻って通商問題で対立する中国・習近平国家主席と会談に臨む運びだ。その後は帰国の途に就くことになっているが、日頃からラブコールを送る金正恩朝鮮労働党総書記に会うため、板門店へ向かうとみられている。

2人が再会すれば、2019年6月以来。ハノイ会談の決裂から4カ月後のことで、あの時も板門店だった。トランプ大統領は現職の米大統領として初めて北朝鮮に足を踏み入れた。在韓ジャーナリストの朴承萊氏はこう言う。

「JSA（共同警備区域）見学ツアーは来月初旬まで中止。米朝は3カ月前からシンガポールとマレーシアで接触を重ねてきたとの情報もある。金正恩氏は前回、軍事境界線を越えて韓国側での面会に応じましたが、今回は北側で行われる可能性が高い。昨年、韓国を『敵対国家』に指定したことが背景にあります」

韓国の鄭東泳統一部長官は24日、「板門店で北側が清掃、草刈り、花壇の整理をする姿が捕捉された」とし、会談に備える兆候が見られると発言。対話を模索する李在明にとっても悪くない展開だ。釜山から板門店は直線距離で300キロ超。エアフォースワンと軍用ヘリを飛ばせば1時間ほどか。功を焦るトランプ大統領ならひとっ飛びだ。

◇ ◇ ◇

「24時間で終わらせる」──。ウクライナ戦争について、こう大見え切っていたトランプ米大統領だが、一向に停戦の兆しは見えない。●関連記事【もっと読む】『米トランプ大統領が「親プーチン」から一転…対ウクライナ支援強化のナゼ』で詳報している。