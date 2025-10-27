◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

昨年は８番人気ながら３着に健闘したホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、今年も侮れないとみる。逃げた前走の毎日王冠で２着に好走しており、この臨戦過程は成績も含めて昨年とまるっきり同じだが、その中身が昨年と比べて違う点は強調材料だ。

昨年は函館記念で重賞初制覇を飾った後、夏負けの影響が尾を引いて、前哨戦の毎日王冠は決して本調子とは言えなかった。一方で今年は札幌記念こそ休み明けのぶんもあって７着と結果は出なかったが、イメージ通りに状態を上げてこられている。前走の毎日王冠のレース後、中尾助手が「いいレースができたと思いますし、これでさらに上向いてきそうです」と語っていたのは頼もしい。

同型のメイショウタバルがハナを主張したとしても、番手で問題なく競馬ができる。リズム良く運ぶことができれば、これまで【１・２・２・１】と好相性の東京コースで簡単には止まらない。今週からＢコース替わりで、プラス材料の多さから熱視線を送っておきたい。（坂本 達洋）