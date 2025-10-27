連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。第3戦に先発予定のドジャース、タイラー・グラスノー投手（32）が26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムで会見を行った。

1勝1敗で迎える第3戦。グラスノーは「チームも違えば、ゲームプランも全然違う。シリーズの状況とかはあんまり意識してない。1試合、1試合をしっかり戦うだけだと思っている。先の3試合とかは考えない。とにかく明日の試合に集中するだけ。目の前のゲームでやるべきことをやる。それに尽きる」と語った。

ブルージェイズは主砲ゲレロが今ポストシーズンで13試合で打率.431、6本塁打、12打点と好調をキープしている。グラスノーは「まずスイングスピードとパワーがすごい。でもそれ以上に、コンタクトのうまさがある。ゾーンの中も外も打てるし、トータルで見ても本当にいい打者だと思う」とリスペクトした。

会見では、24年ぶりにポストシーズンで2試合連続完投をマークした山本由伸投手の話題も出た。「もう、すごいとしか言えない。やっぱり一番印象的なのは“一貫性”だと思う。準備もマウンドでのテンポも常に同じ。余計な雑念がなくて、集中力が途切れない。イニングを重ねるごとに良くなっていくし、昨日なんかも完全にリズムをつかんでた。見ていて圧倒されたよ」と語った。

さらにこんな質問も。「スネルはバインダー、山本はノートを使って準備しているけど？」。これにグラスノーは「私は1枚のシートだけ（笑）。そんなに細かくはやらない。7〜8項目くらいのポイントを書いてるくらい。データはいろいろ見るけど、バインダーとかほどじゃないね」と答えていた。