品川祐、妻から「おじさん感」指摘された髪型に反響「イケおじ」「渋くてかっこいい」
お笑いコンビ・品川庄司の品川祐（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。妻・奈美さんから「その髪型、おじさん感が増すよ」と言われた髪型を公開した。
【写真】「渋くてかっこいい」妻から「おじさん感」指摘された髪型を投稿した品川祐
品川は「今日の朝『その髪型、おじさん感が増すよ』と奥さんに言われ『だって、おじさんだもん』と娘に追撃された」と明かし、白髪混じりの髪をセンターパートにした姿をアップした。ハッシュタグには「#白髪#老眼#首ヘルニア#五十肩#痛風#憩室炎」と添えて“おじさん感”を、ユーモアを込めて自虐した。
家族には“おじさん感”が増すと言われた髪型だったが、ファンから「渋みが増して イケオジが溢れてます」「イケおじです」「ダンディーで似合ってますよ」「渋くてかっこいい」といったコメントが寄せられた。
