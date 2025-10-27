山田杏奈、血まみれでピース＆長尾謙杜は“いじめっ子”と仲良く自撮り 『恋に至る病』仲良しメイキング写真が公開
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と、俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（24日公開）において、“今までにない刺激的なラブストーリー”として話題を集める今作の印象を180度覆すような、衝撃的かつ愛らしいメイキング写真が一挙解禁された。
【写真】長尾謙杜＆醍醐虎汰朗が仲良く自撮りショット
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
今回公開されたのは、現場でスタッフや長尾自身がスマートフォンで撮影した貴重なメイキングショット。内気な男子高校生・宮嶺を演じる長尾は、宮嶺をいじめる同級生を演じた醍醐虎汰朗と笑顔で自撮りを楽しむ姿を披露。
一方、学校中の人気者・景を演じた山田は、劇中の“あの”衝撃シーンの撮影時に捉えられた血だらけの姿で長尾とピースサイン。物語の刺激的な展開とは対照的に、現場は終始、笑顔と優しさに包まれていたことが伝わる。
さらに、BBQシーンの撮影ではお肉を食べられなかったそうだが、2人でカメラに笑顔を見せるカットや、猛暑の撮影を乗り切るために頭に氷のうを乗せてクールダウンする山田のキュートな姿も。キャラクターとのギャップを感じさせる、キャスト同士のリラックスした表情からは、楽しげな会話が今にも聞こえてきそうなメイキング写真となっている。
