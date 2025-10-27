¡È¿ÈÄ¹º¹¡õÇ¯Îðº¹º§¡É26ºÐ¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó½Ð±é175cm½÷Í¥¤È37ºÐ160cm¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬·ëº§
½÷Í¥¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¡Ê26¡Ë¤¬27Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼æÆÂÀ¡ÊSHOTA¡á37¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀÄ±©¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎæÆÂÀÁª¼ê¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£10¡¿25¤Ë»ä¤ÎÃÏ¸µ¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¤Æ·ëº§¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÄÌ¤êÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ç¯Îáº¹¤Ï11ºÐ¡¢¿ÈÄ¹¤ÏæÆÂÀ¤¬160¥»¥ó¥Á¡¢ÀÄ»³¤¬175¥»¥ó¥Á¤È15¥»¥ó¥Áº¹¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö¿ÈÄ¹¡¢À¤Âå¡¢À³Ê¤Þ¤ÇÆÌ±ú¤Ê²æ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»°ìÊâ¤º¤Ä°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
æÆÂÀ¤âSNS¤Ë¡¢¿ÈÄ¹º¹¤Î¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«Í³ËÛÊü¤Ê¼«Ê¬¤òÍ¥¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¯¥Ð¥Á¥ó¤ÈÇØÃæ¤òÃ¡¤¤¤Æ¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£»þ¡¹´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà½÷¤¬¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÎÙ¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÀÄ»³¤Ï¡¢19Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡SHINING MOON TOKYO¡×¤ÇÃÏ¾ì±Ò¡¦¥¿¥¥·¡¼¥É²¾ÌÌ¤ò±é¤¸¤¿¡£
æÆÂÀ¤Ï¹ñ»ÎÂç¤Ç³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ï¤á¡¢08Ç¯4·î¤ËSTYLE¡ÝEÀ¾Ä´ÉÛ³ÊÆ®µ»¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°HEAT¡ÝUP¤òÀßÎ©¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÂàÃÄ¸å¡¢14Ç¯¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ËÆþÃÄ¡£Æ±ÃÄÂÎ¤¬18Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ù¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¡£24Ç¯3·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡£