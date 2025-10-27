元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。別枠の旅番組取材先で自身の40年前の写真が“発掘”された。

番組冒頭でMC羽鳥慎一から「玉川さんがですね、番組のロケを京都でやっていたら、京都時代の当時の下宿先から学生時代の写真がみつかりました」とニュースを伝えるように伝えられても、玉川氏は口元を引き締め、無言で進行を聞いていた。

羽鳥の進行で「出ました。若い玉川さんですね」と下宿先の別部屋で住んでいた京大生との写真が画面に出てきたのに続いて目のとろんとした正面からの写真に、玉川氏は「これ、酔っ払ってますね」と説明した。さらに3枚目に出てきたボウリング場でイスに足と腕組みをしている写真をみて「何、怒ってんだ、って話ですよね」と画像では不満そうに口をとがらせている様子について解説した。

羽鳥から「どう、玉川さん、40年前ですって」と振られると、「あの、旅番組のロケ、僕、初めてだったんですよ。初めてが京都、ってことで、いろんなクイズを出しながら京都のを回る番組なんですね。でも、ついでだから、学生のときに住んでたところに行ってみようよ、って行ったんですよ」とロケ中に寄り道を試みたことを明かした。

当時、玉川氏が下宿をしていた建物を撮影しようとして「これ、外観、許可とった方がいいよ」とスタッフに口添えして「で、許可を取りに行ったんですよ。ピンク色の建物でカラフルなんですよ。当時と変わってなかった。許可を取りにいったら、当時の大家さんの息子さんなんですね。で、話を聞いたら『110号室の玉川さんですよね』って号数を覚えていてくれた」と感激。

当時の住んでいた部屋の番号を覚えてもらっていたことで「うれしかった」と喜び、40年ぶりに“発掘”された写真は京大を卒業をする学生たちに、大家さんがごちそうをしてくれた際に撮影されたものだった。「思ったんですけど、良純さん、旅番組とかよくやってるでしょ。コツとかあるんですか」と月曜レギュラーの石原良純に質問。石原からは「コツなんてない。自分が楽しめばいいんだよ。だって、楽しんでる姿を見て楽しんでもらうんだよ。楽しまれなかったら、嫌われている、ってことだよ」とアドバイスを受けた。

羽鳥からは最後に「11月27日、BS朝日になります」と告知され、番組タイトルは「あなたの知らない京都旅〜1200年の物語」（午後9時）と画面にテロップが流れていた。