日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）の新番付を発表した。新入幕を果たした欧勝海（鳴戸）が、師匠の鳴戸親方（元大関・琴欧洲）とともに部屋の宿舎がある佐賀・唐津市内で会見した。

２４歳の欧勝海は２０２０年春場所で初土俵。約５年をかけてつかんだ幕内昇進に「まずはうれしい。やっとこのスタートラインに立てた。これから満足せずにもっと上を目指してやっていきたい。新入幕なので今まで以上に稽古をして、はね返されないようにやっていきたい」と笑顔を浮かべた。

先場所は西十両筆頭で９勝６敗と勝ち越し。鳴戸部屋からの新入幕は２４年夏場所の欧勝馬以来となった。新入幕を果たした要因について「少しずつ稽古量を増やしたり、体のメンテナンス、体づくりを頑張ってきたので、そこが良かったのではないかと思う。相撲に使える筋肉をつけて、今までは体が細くケガが多かったが、ケガをしにくい体をつくることを最近は心がけている」と語った。

幕内の土俵へ向けては「まずは勝ち越しはもちろん、２ケタ以上を目指して頑張っていきたい」。将来的には「まずは三役に上がりたい。そこからもっと上を目指したい」と意気込んだ。（大西 健太）