¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÂè£´£±ÏÃ»ëÄ°Î¨¤Ï£¸¡¦£²¡ó¡Ö¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©¡×¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Êó¹ð¤Ë¡Ö¼ä¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ÀÂÀÏ¯ÍÍ¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤ÎÂè£´£±ÏÃ¤¬£²£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨£¸¡¦£²¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë
¡¡½é²ó¤Ï£±£²¡¦£¶¡ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£ºî¡£º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Î£¸¡¦£¸¡ó¤«¤é£°¡¦£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï£´¡¦£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ£¶£´ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤ÏÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¡££Î£È£Ë¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î²£ÉÍ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ì¤ê¤ÏÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Âè£´£±ÏÃ¤Ï¡Ö²ÎËûÉ®Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¡×¡£ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¿Ü¸¶²°¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¿Ü¸¶²°¤ÏÆóÂåÌÜ¤ËÅ¹¤ò¾ù¤ê°úÂà¤¹¤ë¤È¸À¤¦¡£¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤È¡ÖÉØ¿ÍÁê³Ø½½í¼¡×¤ÎÇä¤ê½Ð¤·Êý¤ò»×°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤Î¿ÈÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¾ëÃæ¤Ç¤Ï²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤ÎÃäÃË¡¦ÃÝÀéÂå¤¬ÃÂÀ¸¡£Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¡¢½Ë¤¤¤Î¾ì¤ÇÆÍÁ³¡¢¾·³Êäº´¤È±ü¶Ð¤á¡¢¾¡¼ê³Ý¤Î¼¿¦¤ò´ê¤¤½Ð¤ë¡£²ÈÀÆ¤ä¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¿Ü¸¶²°¤ò±é¤¸¤¿Î¤¸«¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤ªÇ¯¤Ç¤³¤Î¤ªÀ¼¡¢¤ª»Ñ¡¢½êºî¡×¡Ö½Å¸ü´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡×¡Ö¼ä¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½ÅÄÃ¤Î¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤ª»ÑÇÒ¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¡¼¡¢¡¢¡¢¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©¤µ¤ß¤·¡¼¤è¡¼¡×¡Ö¹ÀÂÀÏ¯ÍÍ¡¼¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£