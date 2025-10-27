【スタバ新作】ホリデーは“ストロベリー×ジョイフルメドレー”でとろあま体験
スターバックスが11月1日より、「ホリデーシーズン2025」をスタートさせる。今年のテーマは“JOYFUL MEDLEY ― JOYでつながる ―”。全国の店舗（一部を除く）で、人気の冬限定ティー『ジョイフルメドレー』にストロベリーを重ねた新作ビバレッジ2種が登場する。華やかな香りと甘酸っぱさが重なり合う“とろあま”な味わいで、ホリデー気分を盛り上げる。
【写真】もうこの季節か⋯ジンジャーブレッドラテなどホリデー定番ビバレッジも！
ラインアップは『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』と『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』の2種類。フラペチーノは、果肉感あるストロベリーとジョイフルメドレー ティーを合わせた一杯で、ホイップクリームの上にフリーズドライのストロベリーをトッピング。見た目にも華やかで、ホリデーらしい高揚感を演出する。
一方、ティーラテは、濃密なジョイフルメドレー ティーにストロベリームースを重ねた、なめらかな口どけが特長。3種の茶葉（ブラックティー、ウーロン茶、ジャスミンティー）をベースに、ミルクの甘さと調和する芳醇な香りが広がる。
さらに、ホリデー限定で登場する『ジョイフル クッキー トッピング』も登場。リボンやスノーマン、くま、人形の4種類のデザインがランダムで提供され、どれが出るかはお楽しみ。別売りのカスタマイズとして、フラペチーノやホイップクリーム付きアイスビバレッジに追加でき、遊び心あるホリデー演出が味わえる。
同日には、ストロベリー風味のチーズケーキも発売。ストロベリー風味ホイップ、真っ赤なソース、クランブルを重ねた見た目も華やかなスイーツで、食べ進めるごとに多彩な食感と風味が楽しめる。
また、定番人気の『ジンジャーブレッド ラテ』や『ジョイフルメドレー ティー ラテ』も登場し、冬の訪れを告げるスターバックスの象徴的な味わいが今年も並ぶ。ティーシリーズ『スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り』も販売され、自宅でもホリデーの香りを楽しめる。
■商品概要
『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』
Tallサイズのみ
価格：持ち帰り（\687） 店内（\700）
『ジョイフル クッキー トッピング』
価格：持ち帰り（\54） 店内（\55）
※絵柄は全4種・ランダム。
※カスタマイズ対象商品は、全てのフラペチーノ と、ホイップクリームをのせた全アイスビバレッジ。
『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Iced / Hot）
＜持ち帰り＞ Short \570〜 / Tall \609〜 / Grande \653〜 / Venti \697〜
＜店内＞ Short \580〜 / Tall \620〜 / Grande \665〜 / Venti \710〜
※ストロベリー果肉・果汁5％未満
『ストロベリーチーズケーキ』
価格：持ち帰り（\570） 店内（\580）
『ジンジャーブレッド ラテ』（Iced / Hot）
＜持ち帰り＞ Short \540 / Tall \579 / Grande \624 / Venti \668
＜店内＞ Short \550 / Tall \590 / Grande \635 / Venti \680
※ジンジャーブレッドクッキーの風味をイメージしている。
『ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Hot）
＜持ち帰り＞ Short \520 / Tall \560 / Grande \604 / Venti\648
＜店内＞ Short \530 / Tall \570 / Grande \616 / Venti \660
『スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り』
価格：\1680
■販売期間
2025年11月1日（土）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
【写真】もうこの季節か⋯ジンジャーブレッドラテなどホリデー定番ビバレッジも！
ラインアップは『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』と『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』の2種類。フラペチーノは、果肉感あるストロベリーとジョイフルメドレー ティーを合わせた一杯で、ホイップクリームの上にフリーズドライのストロベリーをトッピング。見た目にも華やかで、ホリデーらしい高揚感を演出する。
さらに、ホリデー限定で登場する『ジョイフル クッキー トッピング』も登場。リボンやスノーマン、くま、人形の4種類のデザインがランダムで提供され、どれが出るかはお楽しみ。別売りのカスタマイズとして、フラペチーノやホイップクリーム付きアイスビバレッジに追加でき、遊び心あるホリデー演出が味わえる。
同日には、ストロベリー風味のチーズケーキも発売。ストロベリー風味ホイップ、真っ赤なソース、クランブルを重ねた見た目も華やかなスイーツで、食べ進めるごとに多彩な食感と風味が楽しめる。
また、定番人気の『ジンジャーブレッド ラテ』や『ジョイフルメドレー ティー ラテ』も登場し、冬の訪れを告げるスターバックスの象徴的な味わいが今年も並ぶ。ティーシリーズ『スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り』も販売され、自宅でもホリデーの香りを楽しめる。
■商品概要
『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』
Tallサイズのみ
価格：持ち帰り（\687） 店内（\700）
『ジョイフル クッキー トッピング』
価格：持ち帰り（\54） 店内（\55）
※絵柄は全4種・ランダム。
※カスタマイズ対象商品は、全てのフラペチーノ と、ホイップクリームをのせた全アイスビバレッジ。
『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Iced / Hot）
＜持ち帰り＞ Short \570〜 / Tall \609〜 / Grande \653〜 / Venti \697〜
＜店内＞ Short \580〜 / Tall \620〜 / Grande \665〜 / Venti \710〜
※ストロベリー果肉・果汁5％未満
『ストロベリーチーズケーキ』
価格：持ち帰り（\570） 店内（\580）
『ジンジャーブレッド ラテ』（Iced / Hot）
＜持ち帰り＞ Short \540 / Tall \579 / Grande \624 / Venti \668
＜店内＞ Short \550 / Tall \590 / Grande \635 / Venti \680
※ジンジャーブレッドクッキーの風味をイメージしている。
『ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Hot）
＜持ち帰り＞ Short \520 / Tall \560 / Grande \604 / Venti\648
＜店内＞ Short \530 / Tall \570 / Grande \616 / Venti \660
『スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り』
価格：\1680
■販売期間
2025年11月1日（土）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。