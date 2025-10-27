TWICE・MINA、今年を振り返る「忘れられない思い出は…」 真っ赤なドレスで『25ans』表紙に登場
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMINAが、28日発売のクラスマガジン『25ans（ヴァンサンカン）』12月号（ハースト婦人画報社）の表紙に2度目の登場。真っ赤なドレスで麗しい撮り下ろしカットを掲載している。
【写真】真っ赤なドレスで大人の色気を見せるTWICE・MINA
MINAはデビュー10周年を迎えた今年、ワールドツアーを駆け抜けた感想や、レッドカーペットを歩いたカンヌ国際映画祭での思い出など、注目を浴び続けた一年を振り返っている。
インタビューでは「今年の忘れられない思い出は、TWICE6度目のワールドツアーでONCE（ファンの呼称）のみなさんにたくさんお祝いしてもらったこと。そして、カンヌ国際映画祭でブシュロンのアンバサダーとしてとしてレッドカーペットを歩いたことです。決まったときは、真っ先に母に報告したほど（笑）。希少なユニークピースを身につけてドレスアップした姿を見て、メンバーたちが『きれいだった』と言ってくれたのもうれしかったですね」と語っている。
同誌にはそのほか、JO1・川尻蓮、岩下志麻らが登場する。
