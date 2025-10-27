ILLIT¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯·èÄê¡ª11·î24Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹
ILLIT¤¬¡¢11·î¤Ë½é¤Î´Ú¹ñ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIROHA¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó´¶ËþºÜ¤Î³¤ÊÕSHOT
½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎBELIFT LAB¤Ï10·î27Æü¡¢¡ÖILLIT¤¬11·î24Æü¤Ë1st Single Album¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î¿·Éè¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿3rd Mini Album¡Øbomb¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£BELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ï¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤¬¸«¤ë»ä¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤ë»ä¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿¡¢Î¨Ä¾¤Ê¡Ö»ä¡×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
ILLIT¤Ï¡¢1st Mini Album¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤Ç¡È»ä¡É¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¡¢2nd Mini Album¡ØI'LL LIKE YOU¡Ù¤Ç¤Ï¡È»ä¤È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¤½¤·¤Æ3rd Mini Album¡Øbomb¡Ù¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
º£Ç¯¡¢ILLIT¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£3rd Mini Album¡Øbomb¡Ù¤ÏÁ°ºî¤ò¾å²ó¤ë½éÆ°ÈÎÇäÎÌ¡ÊÈ¯Çä1½µ´Ö¤ÎÈÎÇäËç¿ô¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î¿Íµ¤¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBillyeoon Goyangi (Do the Dance)¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß¤â´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£Japan 1st Single¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤ä¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¤â¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ILLIT¤Î½éÃ±ÆÈ¸ø±é¤â´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£6·î¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢8¡Á9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¡¦Âçºå¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 ILLIT GLITTER DAY¡×¤ÏÁ´¸ø±é¡¦Á´ÀÊ¤¬´°Çä¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
11·î¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¡¢Æ±·î8Æü¡¦9Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¾¾Ô³¶è¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤â¡¢Á°Çä¤ê³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£
ILLIT 1st Single Album¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê27Æü¡Ë¸áÁ°11»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê´¶À¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÃÆ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ILLIT¤¬¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£