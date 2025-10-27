【はま寿司】2貫176円「静岡県産 大切り一本釣り七上かつお」など3品発売

寿司チェーン「はま寿司」は10月28日から、全国の656店舗で期間限定の3品を販売する。

今回のフェアで販売する商品は、「あさりの握り」110円、「静岡県産 大切り一本釣り七上(ななかみ)かつお」176円、「かますの天ぷら握り」176円(各2貫･税込)。一部店舗では価格が異なる。商品はなくなり次第終了。

「あさりの握り」「静岡県産 大切り一本釣り七上かつお」「かますの天ぷら握り」

〈引き締まった身と濃厚な旨みが特徴の“七上カツオ”登場〉

◆あさりの握り

甘辛く味付けしたアサリをのせた商品。2貫110円(税込)。

はま寿司「あさりの握り」

◆静岡県産 大切り一本釣り七上かつお

一本釣りのカツオのなかでも7kg以上のものだけを使用。食べ応えのある大切りで提供する。濃厚な旨みと、引き締まった身を楽しめるという。2貫176円(税込)。

はま寿司「静岡県産 大切り一本釣り七上かつお」

◆かますの天ぷら握り

カマスは、程よい脂のりとふわふわの食感が特徴。サクサクの天ぷらに仕上げた。2貫176円(税込)。

はま寿司「かますの天ぷら握り」

はま寿司の公式Xでは、フェア開催を記念したキャンペーンを開催する。抽選で合計40人に、はま寿司で使える食事優待券5,000円分が当たるというもの。