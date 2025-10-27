ネルケ無方『人生というクソゲーを変えるための仏教』『人生というクソゲーを変えるための哲学と座禅』（いずれも春秋社）

ドイツ人禅僧・ネルケ 無方さんと曹洞宗国際センター所長などを務めた藤田一照さん、哲学者の永井均さんが語りあうトークイベント「仏教と哲学のあいだで考えたこと」（春秋社主催）が12月19日に東京・築地の朝日新聞東京本社読者ホールで開かれます。

「これまでの仏教」から学びつつも「これからの仏教」を大胆に構想していく仏教のバージョンアップ〈仏教3.0〉を『アップデートする仏教』（幻冬舎新書）で提唱した一人である藤田さんと、その意味を『〈仏教3.0〉を哲学する』（春秋社）などで哲学的に深めた永井さんが、〈仏教3.0〉の流れにつらなる『人生というクソゲーを変えるための仏教』、『人生というクソゲーを変えるための哲学と坐禅』（いずれも春秋社、2025年）を刊行したネルケさんと語りあいます。

藤田さんはネルケさんと同じ安泰寺出身の先輩禅僧で、永井さんの哲学と瞑想論についてはネルケさんが書籍中で論じています。３人の語り合いは、書籍の内容をさらに深めてくれそうです。

12月19日18時半開演。参加費1500円（税込み）。

申し込みはこちら。

登壇者プロフィールネルケ 無方(ねるけ・むほう)禅僧

1968年ドイツ生まれ。高校時代に坐禅と出会い、来日して仏道を志す。1993年、兵庫県の安泰寺（曹洞宗）にて出家得度。2002年から2020年まで同寺の住職をつとめる。現在、大阪を拠点に講演や坐禅指導を行っている。写真：宮西範直

藤田 一照(ふじた・いっしょう)禅僧

1954年、愛媛県生まれ。曹洞宗僧侶。東京大学教育学部教育心理学科卒業。同大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程を中途退学し、兵庫県にある曹洞宗の紫竹林安泰寺にて得度。87年にマサチューセッツ州にあるパイオニア・バレー禅堂に住持として渡米。2005年帰国。2010〜18年に曹洞宗国際センター所長を務め、アメリカの大学や瞑想センター、大手企業などで坐禅を指導。著書に『現代坐禅講義 只管打坐への道』（角川ソフィア文庫）、『学びのきほん ブッダが教える愉快な生き方』（NHK出版）など多数。訳書に『新訳 禅マインド ビギナーズ・マインド』（鈴木俊隆著、PHP研究所）など多数。

永井 均(ながい・ひとし)哲学者

1951年生まれ。慶応大学大学院文学研究科博士課程単位取得。信州大学人文学部教授、千葉大学文学部教授、日本大学文理学部教授を歴任。専攻は哲学・倫理学。主な著書に『なぜ意識は実在しないのか』（岩波書店）、『ウィトゲンシュタインの誤謬』（ナカニシヤ出版／講談社学術文庫）、『哲おじさんと学くん』（日本経済新聞出版社）、『転校生とブラック・ジャック――独在性をめぐるセミナー』（岩波現代文庫）、『私・今・そして神――開闢の哲学』（講談社現代新書）、『倫理とは何か――猫のアインジヒトの挑戦』（ちくま学芸文庫）、『哲学の密かな闘い』（ぷねうま舎／岩波現代文庫）、『存在と時間――哲学探究１』（文藝春秋）、『世界の独在論的存在構造――哲学探究２』、『独在性の矛は超越論的構成の盾を貫きうるか――哲学探究３』、『『純粋理性批判』を立て直す――カントの誤診１』（いずれも春秋社）、『遺稿焼却問題――哲学日記2014-2021』、『独自成類的人間――哲学日記2014-2021』（ともにぷねうま舎）、『哲学的洞察』（青土社）ほか。