LE SSERAFIM、BTS・J-HOPE参加の新曲『SPAGHETTI 』で自己記録更新！世界55地域で1位に

LE SSERAFIMが新曲『SPAGHETTI』で世界各国のチャートを席巻し、グローバルな人気を証明した。

【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”

10月24日午後1時にリリースされたLE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』が、早くもグローバルチャートで好成績を残している。

タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、10月25日午前11時まで、日本をはじめ、シンガポール、フランスなど、55の国や地域でiTunes「トップソング」チャート1位を獲得した。また、アメリカ（2位）とイギリス（6位）を含む計80の国や地域でチャートインし、チャートイン数において自己最多記録を達成しただけでなく、「Worldwide iTunes Album Chart」と「European iTunes Song Chart」でも1位を獲得した。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

さらに、『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のMVは、公開から22時間後の10月25日午前11時10分頃、ユーチューブの再生数が1000万回を突破した。また、10月25日午前11時時点で、韓国（11位）、日本（5位）、イギリス（7位）、アメリカ（5位）など、46の国や地域のユーチューブ人気急上昇ミュージックビデオにチャートインするなど、世界的な人気を証明した。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、頭の中でしきりにぐるぐると思い出されるLE SSERAFIMを、“歯の間に挟まったSPAGHETTI” に例えた楽曲。「呼吸するように向かう 君の食卓」、「EAT IT UP」 など、直観的な歌詞と耳に残るサビが中毒性を高めている。5人のメンバーの魅力的なボーカルが楽曲の魅力を倍増させ、BTSのJ-HOPEがフィーチャリングアーティストとして参加したことで、さらに聴く楽しさを加えた。

ユーモア溢れるMVも爆発的な人気を集めている。MVでは、5人のメンバーが、LE SSERAFIMに熱狂する人々にスパゲッティを提供することで幸福感を与える姿を見せている。スパゲッティの皿と食卓を舞台にして披露するパフォーマンス、トマトソースを浴びるシーンなど、独特な演出が印象的だ。また、歯に挟まった食べ物を取るようなユーモアたっぷりの振り付けと、メンバーたちの多彩な表情が、観る人を魅了する。

LE SSERAFIMは、10月25日午前11時に1stシングル『SPAGHETTI』の収録曲『Pearlies (My oyster is the world)』のライブ映像を、米NBCの人気バラエティ番組「America's Got Talent」公式YouTubeチャンネルに公開した。『Pearlies (My oyster is the world)』は、ユンジンがワールドツアーの仁川公演で語った言葉から誕生した楽曲で、ファンへの感謝の気持ちを込めたファンソングだ。今回公開されたライブ映像は、今年9月にLE SSERAFIMがK-POPガールグループとして初めて「America's Got Talent」に出演した際に撮影された。

また、LE SSERAFIMは、韓国の音楽番組に出演し“パフォーマンス最強ガールグループ”という呼び名に相応しい圧倒的な存在感を放った。特に、10月24日に「ミュージックバンク」（KBS2）に出演した直後、Melon「TOP 100」やGenie、Bugsのリアルタイムチャートで順位が急上昇し、中毒性の高い音楽と新鮮なパフォーマンスで多くの人を魅了している。

LE SSERAFIMは、1stシングル『SPAGHETTI』をリリースした後、11月18日・19日に自身初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』のアンコール公演を控えており、初めて東京ドームのステージに立つ。LE SSERAFIMの今後の活躍に世界中から注目が集まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。