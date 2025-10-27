【HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ】 11月1日 発売予定 価格：1,870円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、ゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」に登場する「モンキー・ロディ(598機)」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。パーツの差し替えで「モンキー・クラブ・ロディ」も再現できる。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、左のアームより発砲する勇ましい姿のほか、後ろには「ガンダム・端白星」も描かれたデザインとなっている。

(C)創通・サンライズ