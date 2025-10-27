水素充填統合エネルギーアイランドを出発する水素エネルギーバス。（太原＝新華社配信）

【新華社太原10月27日】中国山西省は国内の重要なエネルギー拠点で、新中国成立からの石炭生産量は累計270億トンを超える。同省はここ数年、エネルギーのグリーン（環境配慮型）、低炭素への転換を継続的に推進し、グリーン発展の原動力をしっかりと育成している。

同省大同市の塔山循環経済パークに立地する晋控電力塔山発電山西は、石炭生産の盛んな同省で中堅クラスの発電所で、600メガワットの石炭火力発電ユニットを2基有する。

同社は、国が打ち出した石炭火力発電設備の柔軟性向上のための改造政策に積極的に対応、新エネルギー発電の間欠性に適応し、風力発電、太陽光発電の電力系統への受け入れを促進するため、ユニットの負荷調整能力（柔軟性）を高めている。

山西省中堅クラスの発電所、晋控電力塔山発電山西。（４月１５日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

同社は、発電ユニットの技術的アップグレードも完了し、1キロワット時当たりの発電による石炭消費量を4.79グラム削減した。ユニット1基の発電量を年間30億キロワット時とすると、1基当たり標準炭換算で年間約1万4千トンを節約できることになる。同時に、スマート燃焼最適化システムを導入し、ボイラー効率を0.5パーセントポイント向上させ、電力供給における石炭消費量を1キロワット時当たり1.5グラム削減した。このほか、発電プロセスで発生する熱エネルギーをより効率的に利用するため、技術転換によって周辺の工場、鉱山企業に熱、蒸気を供給し、電力供給における石炭消費量を1キロワット時当たり約5グラム削減できるという。

同社の柔軟性改造、省エネ・二酸化酸素（CO2）排出削減改造、熱供給改造は、2021年に国家発展改革委員会と国家能源（エネルギー）局が公布、実施した「全国石炭火力発電ユニット改造・高度化実施計画」の核心的な措置で、石炭火力発電ユニットのエネルギー消費をさらに削減し、電力業界のクリーン・低炭素転換を促進することを目的としている。23年末、同省は中国で初めて正式に運営を開始した電力現物市場となり、新旧エネルギーの円滑な移行を確保している。

発電の過程で発生する熱エネルギーをより効率的に利用するため、晋控電力塔山発電山西が完成させた山西省懐仁市への熱供給改造プロジェクト。（４月１５日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

統計によると、同省は石炭のクリーンで効率的な開発、利用を継続的に推進し、グリーン採掘試行モデル炭鉱を55カ所、スマート化炭鉱を累計298カ所建設し、石炭の先進的な生産能力が占める割合は83.5％に達した。このほか、同省は風力発電、太陽光発電の大規模開発も積極的に推進、非在来型天然ガスの埋蔵量増加、生産拡大を推進し、地熱エネルギー、バイオマスエネルギーなどを着実に発展させている。現在、同省の新エネルギー・クリーンエネルギーの設備容量が占める割合は54.4％を上回り、域外送電量は国内トップクラスで、グリーン電力の域外送電取引量は首位となっている。（記者/王学濤）

シェアサイクルとして利用されている水素アシスト自転車。（太原＝新華社配信）