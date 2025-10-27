Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

満員電車で大きなリュックを持っていると、周りの視線が痛い。カフェでのリモートワークや打ち合わせスペースで、バッグの置き場所に困る。そんな経験は、誰しも持っているもの。

スリムバッグは、都市生活者にとって使い勝手のいい選択肢のひとつです。しかし、オンでもオフでも使いやすいレザー素材のものとなると、意外に多くありません。

「FLEXIM レザーリュック」は、本革らしい素材感と扱いやすいスリムなスタイルを融合した、軽量仕様のリュック。スクエアなデザインにも要注目の、待望の一品です。

わずか570gのスリム設計

Photo: 田中宏和

「FLEXIM レザーリュック」を手に持ったとき、最も印象的なのは、本革製とは思えない軽さ。

ときに重厚感とも評される本革の特長は、身軽さという点においてはネックともなる部分ですが、この問題を解消。本革らしい風合いをカジュアルに楽しめるアイテムとして、相当に魅力的な仕上がりとなっています。

Photo: 田中宏和

もちろん、長期使用に耐えられるタフさという本革本来の特性を失うことなく仕上げられていますし、マチわずか6cmというスリムなフォルムだからといって、収納力も犠牲になってはいません。

16インチ大画面ノートPCまで収納可能なメイン収納部は、タブレット端末はもちろん、水筒や縦型の弁当箱など、通勤に必要な容量もシッカリ確保。

Photo: 田中宏和

左右どちらからでもスムーズに開閉可能なダブルジップ仕様の開口部は、大きく開くので中身が一目で確認でき、急いでいる朝でもサッと必要なものを出し入れ可能。

通勤電車の中や、会議前の慌ただしい時間でも使いやすい仕様に仕上げられています。

素早くアクセスできるフロントポケット

Photo: 田中宏和

スマホ、長財布、モバイルバッテリーなど、素早く取り出したいアイテムは、リュックを前に抱えたままでサッとアクセスできるフロントポケットへ。

iPad miniなどのコンパクトなタブレット端末も収納可能なサイズになっているので、必要な小物類をしっかり収納することができます。

まさに、これがジャストサイズというスタイルを確立していると思います。

Photo: 田中宏和

また、背面にはメッシュ生地を採用し、蒸れにくい構造に。ファスナーに信頼のYKK製を使用するなど、細部まで使い心地にこだわっているところも、見逃せないポイントとなっています。

東京レザーとメイドインジャパンの品質

Photo: 田中宏和

「FLEXIM レザーリュック」に使われている本革は、東京に残る唯一の革製造会社、カナメ社が手がける東京レザー。

入手困難な北海道産フォルスタイン原皮を使用し、環境にやさしいタンニン鞣しで仕上げられた国産の逸品で、グレージングという特殊加工で自然な艶を引き出しています。

コーティングや塗装に頼らない、革そのものが放つ深い光沢が魅力となっています。

Photo: 田中宏和

製造も、日本国内の工房で丁寧に仕上げられています。

本革は、きちんとお手入れをしていれば10年、20年と長く付き合える素材。使い込むほどに味わいが増し、育てる楽しさも実感することができるので、サステナビリティも合わせ持つアイテムとして、良き相棒になってくれることでしょう。

スーツにも私服にも馴染むミニマルなデザインで、ビジネスシーンも休日も、これ一つで完結できる「FLEXIM レザーリュック」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中。

都市で生活する大人のための新しいスタンダードとなりえる、スタイリッシュなスリムリュックが気になる人は、お得なリターンが終了してしまう前に、リンク先へお急ぎください。

【16インチ対応・薄型6cm】東京レザー│本革スリム 軽量570gリュック 25,500円 早割 25%OFF machi-yaで見る

>> 【16インチ対応・薄型6cm】東京レザー│本革スリム 軽量570gリュック

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたりminimalleatherより製品の貸し出しを受けております。