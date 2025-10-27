ロイズのアドベントカレンダー2025♡お菓子と小物で楽しむカウントダウン
毎年大人気のロイズ「アドベントカレンダー」が、2025年もついに登場します♡12月1日からクリスマスイブまで、日付ごとの扉を開けるたびに現れるチョコレートや小物たち。ひとつひとつにワクワクが詰まったこのカレンダーは、子どもはもちろん大人にも大好評。2025年版は「待ち遠しいクリスマス！みんなで靴下を編もう！」をテーマに、心温まるイラストとともに、ロイズならではの美味しさと遊び心を届けます♪
ロイズのアドベントカレンダーで楽しむ“毎日のご褒美”
今年のロイズ アドベントカレンダーには、人気のチョコレート菓子17種・計42個がぎっしり。
定番の「ピュアチョコレート」や「プラフィーユショコラ[ベリーキューブ]」、かわいらしい「プチベアショコラ[ピスタチオ]」など、多彩な味わいが日替わりで登場します。
ピュアチョコレート[クリーミーホワイト]
プラフィーユショコラ[ベリーキューブ]
プチベアショコラ[ピスタチオ]
バトンクッキー[ココナッツ]
さらに、扉の中には小さなオーナメントなどの“サプライズアイテム”も♪
毎朝扉を開ける瞬間が、特別なクリスマスカウントダウンになります。
【ココナッツサブレ×ビアードパパ】夢のコラボ再登場♡幸せ広がるシュークリーム味
イラストテーマは「靴下を編もう！」♡ロイズならではの温もりを感じて
2025年版のテーマは「待ち遠しいクリスマス！みんなで靴下を編もう！」。小さな動物や妖精たちが協力して、サンタさんに届ける大きな靴下を編む様子が描かれています。
かわいらしい世界観とともに、ロイズの想いも込められたパッケージデザインは、2004年の販売開始以来、多くのファンを魅了。
毎年異なるストーリーで飾られる限定イラストは、コレクションとしても人気です。
販売情報＆購入方法：期間・数量限定なのでお早めに！
ロイズ アドベントカレンダー
価格：3,483円（税込）
ご注文期間は11月4日正午～12月22日まで（なくなり次第終了）。オンラインショップや直営店での購入が可能です。
クリスマスまでをより楽しく過ごすために、11月中のお届けがおすすめです♪
内容量：チョコレート菓子17種／計42個
販売開始：2025年11月4日（火）より
購入場所：ロイズ通信販売・直営店（お一人様10個まで）
ロイズのアドベントカレンダーで、心弾むクリスマスを♡
お菓子と小物が詰まったロイズのアドベントカレンダーは、開けるたびに笑顔がこぼれる特別なギフト。家族や友人、自分へのご褒美にもぴったりです。
美味しさと遊び心、そして心温まる物語がひとつになった2025年限定デザインで、今年のクリスマスをもっと楽しく彩りましょう♪
数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてみてください。