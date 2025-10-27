「パパに似てる」平愛梨、息子4人の顔出しショット公開「益々お兄ちゃんのお顔に」「可愛すぎて朝から溶けそう」
俳優の平愛梨さんは10月27日、自身のInstagramを更新。息子たちの顔出しショットを公開しました。
【写真】平愛梨のかわいい息子たちの姿
2枚目ではみんなカメラ目線ですてきな表情を見せていて、とてもかわいらしい様子が伝わってきます。「練習終えたPAPAが迎えに来てくれてみんな嬉しい楽しい日曜日」と、最後は夫で FC東京所属の長友佑都選手も合流したようで、充実した休日を過ごせたようです。
コメントでは、「なんて可愛らしい4人でしょ！」「みんな髪の毛ツヤツヤしてて羨ましい」「可愛すぎて朝から溶けそう」「皆んなパパに似てる」「めっちゃ可愛いーーー」「バンビーノ、お顔が変わったのかな？？益々お兄ちゃんのお顔になって」「4人並んだ写真可愛すぎる」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「なんて可愛らしい4人でしょ！」「雨の日の日曜日 お休みの日はどうして起きるの早いのでしょうか？」と書き出し写真を5枚載せている平さん。「雨の日は何をして遊ぶんだっけ?!と私もボーッと考えていたらべベックが『美味しいドリンク飲みたい』って言うのでこんなワチャワチャ賑やかカオス達を急でも受け入れてくれるカフェにレッツラゴーしてみた」とのことで、1〜3枚目はカフェで撮影した息子4人の姿です。
「一緒にクッキング」10月9日には「一緒にクッキング」と息子が楽しそうに料理をする写真を公開していた平さん。「一緒にトライすることで子供達の成長を感じることができた 嬉しかったナ」とのことです。今後も家族ショットを楽しみにしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)