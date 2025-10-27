東京ばな奈“ミッキー＆フレンズ”のクリスマス限定缶を発売！ ファン必見「イヤープレート」も登場
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、11月1日（土）〜12月25日（木）の期間、クリスマス限定缶「ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店などで発売。公式通販サイトでは、10月30日（木）より、先行予約を開始する。
【写真】クリスマスにぴったり！ オリジナル「イヤープレート」も
■エンボス加工がすてき
今回発売される「ミッキー＆フレンズ＜クリスマス＞／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」は、キラキラの飾りつけにいそしむ“ミッキー＆フレンズ”を描いたスペシャルデザインの缶に、ショコラサンドを詰め込んだクリスマス限定の商品。
キャラクターたちが描かれたショコラサンドは、シャリシャリッと軽やかに焼き上げたラングドシャクッキーに、はみだすほど大きいバナナミルクシェイク味のショコラをサンドした、思わず笑顔になるスイーツとなっている。
また、缶はエンボス加工で立体的になっており、隅々までじっくり見たくなるような細かいデザインがポイント。中のお菓子を食べ終わったあとは小物入れにしたり、おうちに飾ったりして活用することができる。
さらに、ファン必見のオリジナル「イヤープレート」もスペシャル缶とおそろいのデザインで展開。“2025”のロゴが入った今年しか手に入らない特別なアイテムで、イヤープレートセットや単品が用意されている。
