バレーSVリーグの東レ静岡が26日、ホーム2戦目で今季初白星を飾った。期待の新外国人助っ人2人が本領を発揮し、東京GBとの第2戦に3―1とリベンジ。フルセットの末に敗れた前日の開幕戦に不満げだったOPキリル・クレーツ（27＝ロシア）が、サービスエース3本を含む28得点と気を吐き、OHフリオ・カルデナス（25＝キューバ）も要所で何度も3枚ブロックをぶち抜いた。日本人選手も得点に絡むなど次戦以降へ弾みがついた。

確信があった。マッチポイントを迎えた第4セット24―20。ネット際の攻防で、阿部裕太監督（44）が相手選手のタッチネットに対するチャレンジを要求した。数分後「成功」のジャッジが下されると、東レ静岡にとってホーム史上最多入場者数となった3476人のファンから地鳴りのような大歓声が上がった。コート上ではガッツポーズのL武田を中心に歓喜の輪。1日遅れで25〜26シーズンの幕が開けた瞬間だ。

「ホッとしていますし、勝利でしか自信は得られない。その意味では大きな勝利になりました」

2本のブロックを止めるなどMBとして貢献した李が今季初勝利を喜び、助っ人2人の躍動ぶりを「頼もしい」と称えた。前日会見で「日本のバレーは守りが良く、今後は攻撃を考えないといけない」と真剣に語っていた得点源のOPクレーツが、一晩で変貌を遂げた。バックアタックだけなら16本中10本を決め、前日40・4％だったアタック決定率は48・9％まで伸びた。好転の理由を「それは秘密です」とオブラートに包んだが、ゴキゲンな表情を見れば手応えをつかんだのは確かだった。

SVリーグ元年の昨季チームは、2段トスを含むラリー中の決定力不足が8位に低迷した原因となった。この日は、連日攻守でさえを見せた1メートル77のリーグ最小兵OH楠本やL武田の献身的な守備もあって、ラリーの応酬にも負けなかった。仲間がつなげたパスを3枚ブロックだろうが、決めきったのがOHカルデナス。人生初の連戦に「体のところどころが痛いよ」と苦笑しながらも、重要な一戦の意味を理解していた。

出場したのは実に13人。まさに“全員バレー”で勝ちきった。今季のアローズは間違いなく昨季とは違う。