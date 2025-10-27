Mrs. GREEN APPLE、5大ドーム初日で「ストーリーライン」次のタイトル発表
5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」をスタートさせたMrs. GREEN APPLEが、ツアー初日の25日、シリーズ続編のタイトルを発表した。
【写真多数】「フィヨルド」ステージショット（独占含む）
ツアー初日は、愛知県・バンテリンドーム ナゴヤでの公演で、初日の公演終演後にサプライズとして、場内のスクリーンに「To be continued to “ELYSIUM”」とメッセージが映し出され、次のシリーズ名が発表された。
「EDEN no SONO」から始まり「NOAH no HAKOBUNE」、「Atlantis」、そして今回の「BABEL no TOH」へと紡がれてきた、ストーリーラインと呼ばれるシリーズの続編の制作が決定したことを意味する。
2023年8月に開催された「Atlantis」終演後に制作決定がアナウンスされた「BABEL no TOH」は、それから2年以上もの時を経て、今日まさに開催されたばかり。今回発表された「ELYSIUM」がいつ開催されるのかは謎のままとなっている。
■Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”
10月25日（土）愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ
開場16:00 / 開演18:00
10月26日（日）愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ
開場14:00 / 開演16:00
11月1日（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)
開場16:00 / 開演18:00
11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)
開場15:00 / 開演17:00
11月8日（土）福岡県・みずほPayPayドーム福岡
開場16:00 / 開演18:00
11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡
開場15:00 / 開演17:00
11月15日（土）大阪府・京セラドーム大阪
開場16:00 / 開演18:00
11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪
開場15:00 / 開演17:00
12月15日（月）東京都・東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00
12月16日（火）東京都・東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00
12月19日（金）東京都・東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00
12月20日（土）東京都・東京ドーム
開場15:00 / 開演17:00
