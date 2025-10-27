Mrs. GREEN APPLE「BABEL no TOH」

　5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」をスタートさせたMrs. GREEN APPLEが、ツアー初日の25日、シリーズ続編のタイトルを発表した。

　ツアー初日は、愛知県・バンテリンドーム ナゴヤでの公演で、初日の公演終演後にサプライズとして、場内のスクリーンに「To be continued to “ELYSIUM”」とメッセージが映し出され、次のシリーズ名が発表された。

　「EDEN no SONO」から始まり「NOAH no HAKOBUNE」、「Atlantis」、そして今回の「BABEL no TOH」へと紡がれてきた、ストーリーラインと呼ばれるシリーズの続編の制作が決定したことを意味する。

　2023年8月に開催された「Atlantis」終演後に制作決定がアナウンスされた「BABEL no TOH」は、それから2年以上もの時を経て、今日まさに開催されたばかり。今回発表された「ELYSIUM」がいつ開催されるのかは謎のままとなっている。

■Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”

10月25日（土）愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ
開場16:00 / 開演18:00

10月26日（日）愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ
開場14:00 / 開演16:00

11月1日（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)
開場16:00 / 開演18:00

11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)
開場15:00 / 開演17:00

11月8日（土）福岡県・みずほPayPayドーム福岡
開場16:00 / 開演18:00

11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡
開場15:00 / 開演17:00

11月15日（土）大阪府・京セラドーム大阪
開場16:00 / 開演18:00

11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪
開場15:00 / 開演17:00

12月15日（月）東京都・東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00

12月16日（火）東京都・東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00

12月19日（金）東京都・東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00

12月20日（土）東京都・東京ドーム
開場15:00 / 開演17:00