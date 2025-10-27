元AKB48のタレントで起業家の小嶋陽菜（37）が27日までに、自身インスタグラムを更新。秋のファッションコーディネートを投稿した。

「cosy season outfit inspo（居心地の良い季節のコーディネートアイデア）」と題し、「キャメルのロングコートのblack＆whiteコーデ、スタジャンのミニ＆ロングコーデも載せてみた」と紹介。ロングコートの中には黒のニットに黒のショートパンツ姿。黒いロングブーツを履いた黒ストッキングの脚線美もチラリとのぞかせた。

さらに、スタジャンに茶色のミニスカート姿で生脚も見せたほか、ロングスカートをあわせたショットもアップ。「YouTubeでもアウターのコーデについて詳しく話しているので是非チェックしてね」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「着こなしも天才」「可愛いもかっこいいも似合うの素敵すぎる」「めちゃくちゃオシャレすぎる」「脚長いぃぃ」「びきゃーーーーく」「コートからの脚がセクシー」「太もも最高」「破壊力半端ない」「エロいですぅ」「ときめきました」などのコメントが寄せられた。

小嶋はAKB48を卒業後、現在は自身がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」を運営する「heart relation」の代表取締役CCO（チーフ・クリエーティブ・オフィサー）を務めている。