³ÑÅÄÍµµ£¤Ï£±£±°Ì¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È±Ñ£Â£Â£Ã¡¡Íèµ¨µî½¢¤Î·èÄê¤ÏÀèÁ÷¤ê
¡¡£Æ£±Âè£²£°Àï¤Î¥á¥¥·¥³¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢£²£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬£¶¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æ±Î½¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤òÈ´¤¡¢£±¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£±£±°Ì¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³ÑÅÄ¤Ï£³£·¼þÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ë¼ê´Ö¼è¤ê¡¢Ìó£±£°ÉÃ¤Îà¥¿¥¤¥à¥í¥¹á¤Ç£±£µ°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡££¶£´¼þÌÜ¤Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò¤«¤ï¤·¡¢£±£±°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤â£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ï¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç¤ÏÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥¥·¥³£Ç£Ð¸å¤ËºÇ½ª·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¤ò´Þ¤á¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÁªÇ¤¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ÑÅÄ¤¬Íèµ¨»ÄÎ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»Ä¤ê£´Àï¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£