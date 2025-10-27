高市内閣に４３歳で抜擢された鈴木憲和農水相が２７日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演。日本のコメ作りについて様々にコメントした。

この日の番組では、コメンテーターで出演の元テレビ朝日社員・玉川徹氏が鈴木農相に対し、「中小の農家をどう守るかって情緒的な話をされるけど（日本では）兼業農家が８割で専業農家は２割ですよ。石破（前）総理がプロ農家と言ったのは専業農家のことだと思いますけど、耕作面積の６割、わずか２割に過ぎないところが耕作面積の６割を担ってるんですね」と話し出すと「むしろ中小を守るってことより日本のコメ生産をどう守るんだって視点が日本のメディアでも欠けてるんじゃやないかと思うんですよ」と続けた。

その上で「今まで農政は小規模な兼業農家が守られてきて、どうしても高コストのコメ作りになっちゃうんですよ。どんなに耕作面積が小規模でも田植え機も稲刈り機も必要だし投資は大きい。だから経営規模が大きくなればなるほどコストは下がって手取りは増える。だから、いかにそちらの方に誘導するか。じゃないと、これから、どんどん離農が進んで、コメ産業がダメになっちゃう。今までの農政は農家を守ると言いながら関税で高いコメを作るってこと守ってきちゃったんです。石破さんや小泉（進次郎前農相）さんは、危機感のもと、そこを転換するんだって言って、増産って言葉をつくったんです。元に戻すんですか？ 従来型の今までのコメを強くできなかった農政に戻すんですか？ 転換したものをもう１回、転換するんですか？」と問いかけた。

この質問に鈴木農相は「やっぱり、東北出身の玉川さんはいいこと言っていただけるなって今、思いました」と話すと「私は元に戻したいとは思ってません」ときっぱり。

「元に戻すということは…。現場の皆さんから農林水産行政についてどういう言葉が一番聞かれるかと言ったら、コロコロ変わるって言葉なんです」と続けると「今年、増産と石破総理がおっしゃって、私が来年は需要に応じた生産ですと申し上げていることが転換という風に捉えられたら、それはそれで皆さんの捉えられ方次第と思いますが、ただ、私がどういう風に変えていきたいかと言ったら、先をちゃんと示していくということです」と口に。

「１０年先がこういう風になる。だから、こっちに向かって徐々に生産現場も一緒に行きましょうってことを今まで農林水産行政の中では正直なかったと思うし、政策も来年どうしようばっかり発信してきたんで、そうすると現場の皆さんはまた、要件や制度が変わったのか？と大変なんですね。私は先を見通せる農政として、来年だけじゃなくて、やりたいと思ってます」と話していた。