大根の葉は『刻み冷凍ストック』がちょこちょこ使えて超便利♪簡単食べ方アイディアも
ぐっと寒くなり、そろそろ大根のおいしい季節がやってきます！ 立派な葉つきの大根を手に入れたら、葉は「刻み冷凍ストック」にするのがおすすめ。刻んでさっとゆでるだけ、薄いシート状にして冷凍しちゃえば、何にでもちょこちょこ使える頼もしい食材に！
作り方は簡単！
『大根の葉の刻み冷凍ストック』
作り方
大根の葉は熱湯でゆで、細かく刻んで水けをしっかりと絞る。冷凍用の密閉できる保存袋に入れ、薄いシート状にならして袋の口を閉じる。
冷凍庫で1カ月ほど保存可能。
使うときは手で割り、ほぐして。薄いシート状だから、簡単に割れます。
凍ったまま使える、こんな食べ方がおすすめ！
『混ぜるだけ 大根菜めし』
作り方（１人分）
温かいご飯茶碗1杯分（約150g）に、凍ったままの『大根の葉の刻み冷凍ストック』30gと、刻んだ桜えび大さじ2、塩少々を加えて混ぜる。
『大根の葉と納豆のオムレツ』
作り方（１人分）
ボールに卵2個を割りほぐす。納豆1パックは添付のたれ、辛子を混ぜる。溶き卵のボールに納豆と、凍ったままの『大根の葉の刻み冷凍ストック』50gを加えて混ぜる。フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、卵液を流し入れ、形を整えて3分ほど焼く。
みそ汁に入れたり、炒めものに入れたり、煮ものの仕上げに加えたり。好みの使い方で旬の食材を余すことなく堪能しましょう。
（『オレンジページ2017年12月2日号』より）