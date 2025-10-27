今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月27日（月）〜11月2日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月27日（月）〜11月2日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、積極的なあなたが戻ってきて私生活も充実するタイミング。時間に余裕も生まれるようなので、大切な人とゆっくり過ごせるようです。じっくり話してみると、今まであった誤解なども解消されるでしょう。恋愛は、アドバイスを求められることが多くなりそう。相手に合わせて丁寧に話すようにしてみて。
★ワンポイントアドバイス★
パワースポット巡りや空気がいい場所へ出かけると◎ 商売繁盛の神様に会いに行くのもおすすめ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
