◇F1第20戦メキシコGP 決勝（2025年10月26日 メキシコ市 エルマノス・ロドリゲス・サーキット＝1周4.304キロ×71周）

レッドブルの角田裕毅は11位に終わり、2戦連続の入賞はならなかった。10番手から好スタートで8番手へ浮上もミディアムタイヤでペースが上がらず、37周目のタイヤ交換でもピット作業でタイムロス。ソフトタイヤでは良いラップを刻んだものの、入賞には届かなかった。レッドブルのローラン・メキース代表はタイムロスについて「我々の頼もしいピットクルーでは通常起きない類いのものだ」と残念がった。

角田はレース後、「フラストレーションのたまる結果でした。チームのためにポイントを獲得する絶好のチャンスがあったにも関わらず、ピットストップが長くなって計画していた戦略が崩れてしまい、残念な結果になりました。でも、レースではよくあることです」とコメント。「コンストラクターズランキングではまだ順位を争う必要があるのでポイントを逃したのは悔しいですが、ポジティブな面もあります。最大出力のスタートダッシュで、ミディアムランに入る前に少しポジションを上げることができました。最初のスティントではマックス（フェルスタッペン）とそれほど差がなく、常に彼に近いラップを刻めました。このチームに来てからロングランでのペースは最高のものだったと感じています」と手応えも口にした。

今季は残り4戦で「今日はうまくいかなかったけど、年間を通してそうしてきたようにプッシュし続ける」と話した。レッドブルのアドバイザー、ヘルムート・マルコ氏は当初、メキシコGP後に来季ドライバーを正式決定する意向を示していたが、結論を第23戦カタールGP（決勝11月30日）か最終戦アブダビGP（決勝12月7日）まで先延ばしにすると語ったと、オランダのF1専門サイト「F1MAXIMAAL.NL」は報じている。

マクラーレンのランド・ノリス（英国）がポール・ツー・ウインで6戦ぶり今季6勝目、通算10勝目をマーク。同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）と1点差で総合首位に立った。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が2位、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は3位だった。

▽決勝順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)ルクレール（フェラーリ）

(３)フェルスタッペン（レッドブル）

(４)ベアマン（ハース）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)アントネッリ（メルセデス）

(７)ラッセル（メルセデス）

(８)ハミルトン（フェラーリ）

(９)オコン（ハース）

(10)ボルトレート（キックザウバー）

(11)角田裕毅（レッドブル）

(12)アルボン（ウィリアムズ）

(13)ハジャー（レーシングブルズ）

(14)ストロール（アストンマーチン）

(15)ガスリー（アルピーヌ）

(16)コラピント（アルピーヌ）

リタイア サインツ（ウィリアムズ）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）

リタイア ヒュルケンベルク（キックザウバー）

リタイア ローソン（レーシングブルズ）