外為サマリー：一時１５３円１０銭台に上昇、米中対立の緩和期待で 外為サマリー：一時１５３円１０銭台に上昇、米中対立の緩和期待で

２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円８９銭前後と前週末の午後５時時点に比べ７銭程度のドル高・円安となっている。



前週末２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円８６銭前後と前日と比べて２９銭程度のドル高・円安で取引を終えた。９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比３．０％上昇となった。市場予想を下回る結果となり、インフレ懸念が後退。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げシナリオが意識されたが、株式市場で主要３指数がそろって最高値を更新した。リスク選好ムードが強まり、ドル買い・円売りを後押しした。



その後、米中両国が２６日までの２日間で行った貿易協議の内容が伝わった。ベッセント米財務長官は、中国側がレアアースの輸出に関する規制を１年延期し、米国側が中国製品に対する１００％の追加関税を回避する方向となっているとの見解を示し、投資家のリスク許容度が一段と上向いた。週明けのドル円は一時１５３円１０銭台まで上昇した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３５ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００１７ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７７円８９銭前後と同３４銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS