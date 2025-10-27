Snow Manのラウールが自身のInstagramストーリーズを更新し、渡辺翔太との旅のひと幕を公開した。

■海風を受ける渡辺翔太の後ろ姿をラウールが撮影！

日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（全10話）のEpisode9が、10月26日16時25分から日本テレビで放送された。

今回の旅では、ラウールと渡辺翔太、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ・タビィが宮城を巡る。旅のスタートは、日本三景のひとつ・松島。遊覧船に乗って海上から眺める絶景に、ふたりとも思わず感嘆の声を上げた。

ラウールは「旅」と題した動画をストーリーズに投稿。曇り空の下、穏やかな海を進む遊覧船の上で、渡辺が風を受けながら大きく両手を広げる後ろ姿をとらえている。

顔は映っていないものの、背中から伝わる解放感と、ラウールのカメラが切り取る穏やかな空気が印象的。波と風の音だけが響く映像が、静かな余韻を残した。

ファンからは「エモすぎる」「ふたりの空気感が好き」「愛おしい」「しょっぴー子どもみたい」「かわいすぎる」「気持ち良さそう」「なべラウに癒される」「ほっこり」「なべラウ尊い」など、温かい反応が寄せられている。

https://www.instagram.com/raul_official_sn/

