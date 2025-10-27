ソフトバンク打線が長くて、深かった眠りから目を覚ました。

地元福岡での連敗は許されないなか、１回表にいきなり先制点を奪われる不穏なスタート。しかし直後の１回裏、難敵と思われた阪神先発・デュプランティエを見事攻略してみせた。



日本シリーズ第２戦、１回裏に勝ち越しの２点タイムリーを放った山川穂高 photo by Sankei Visual





【阪神投手陣から10得点の猛攻】

柳田悠岐、周東佑京の１、２番コンビが連打で出塁。その後、二死となったが、5番・栗原陵矢がナックルカーブを打ち返して右前適時打として同点に。つづく６番・山川穂高は151キロ直球を右中間フェンス直撃の二塁打を放ち、二者が生還して勝ち越しに成功したのだった。

ソフトバンクのこんな攻撃を見たのは、じつに"95イニングぶり"だった。

そもそもポストシーズンに突入して以降、ずっと湿りっぱなしだった。日本ハムと戦ったクライマックス・シリーズ（CS）ファイナルの６試合、そして日本シリーズ第１戦までのチーム得点は「２、３、０、３、１、２、１」と寂しい数字が並んだ。

さらに紐解くと、１イニング複数得点を挙げたのは、CSファイナル第２戦の８回裏に飛びだした柳田悠岐の３ランの一度のみだった。ほかのイニングは「０」か「１」。これではチームが勢いづくはずがない。

もっと細かいことを言えば、打線がつながってタイムリーヒットが絡んだイニング複数得点はポストシーズンに入って一度もなかったのである。

ではレギュラーシーズンはどうだったか。

最終戦の10月５日のロッテ戦（ZOZOマリン）は５対１と快勝したが、７回表の４得点は山川の満塁弾だった。その２日前のオリックス戦（みずほPayPayドーム）は10対2の圧勝だ。だが、初回の２点は柳町達の２ラン。５回裏には６点のビッグイニングとなったが、山川の押し出し四球、栗原の満塁弾、谷川原健太のソロと、不思議なほどタイムリーが絡まないのである。

遡ってようやく見つかったのが、リーグ優勝を決めた翌日の９月28日の西武戦（ベルーナドーム）だったことが判明した。３回表に緒方理貢（りく）と川瀬晃（ひかる）のタイムリーで２点を挙げていた。それ以降、じつに「94イニング」もタイムリーが絡んだ複数得点イニングがなかったというわけだ。

サッカーで「ケチャップドバドバ」と表現されるのと同じで、目覚めたソフトバンク打線は初回の３得点につづき、２回裏には大量６点を追加。周東がタイムリー三塁打、近藤健介にもタイムリー二塁打が飛び出し、仕上げは山川の左中間特大３ランだ。

なお、周東はこの日５打数５安打をマークし、１試合５安打の日本シリーズ新記録を樹立した。終わってみれば10対１の圧勝だ。１勝１敗のタイに戻して、第３戦からは甲子園球場に舞台を移す。

【あわや反撃ムード消滅の大ピンチ】

ソフトバンクは一体なぜ、目を覚ましたのか。

起点をつくったのは柳町ではなかろうか。

大失態を挽回した。初回無死一、二塁で初球バントの構えからストライクゾーンの球だったにもかかわらずバットを引いたため、二塁走者の柳田が飛び出してアウトになった。その間に周東は進塁して一死二塁。その後、柳町が簡単にアウトになっていれば、反撃ムードは完全消滅してしまうところだった。

ここで柳町は持ち前の粘り強さを発揮する。フルカウントまでもっていき、勝負の６球目。外角低めのナックルカーブを見極めてフォアボールを選んで出塁したのだ。

「ストライクだったので、ちゃんとやらないといけない。正直『やってしまった』と思いました。ただ、まだ１アウト二塁だった。とにかく僕がアウトになってはいけない。フォアボールでつなぐことができたのでよかったです」

ところで、最後の１球は本当に際どいコースだった。あれを自信満々に見極めたのは本当に見事だと水を向けると、柳町は苦笑いを浮かべた。

「いや、正直自信はなかったです。手が出なかったというか、カーブがあそこに決まったら仕方ないという割り切りもありました。それよりもストレートを空振りするのが嫌だったので」

柳町は、これまで運に恵まれてこなかったことが多い。レギュラーをつかみかけたと思うと、翌年には強力なライバルがチームに加わるなどしてポジション争いから弾き出されてきた。今季も開幕は二軍スタートだった。

だけど、柳町は言う。

「正直、きついと思いました。でも、心を折られながらも乗り越えられた。自分のなかに立ち上がる能力がついたのかわからないけど、自信にはつながっていると思います」

今季は自身初めて規定打席をクリアし、小久保裕紀監督からも「チームに欠かせないピース」と認められるようになった。そしてパ・リーグで最も多くの四球を選び、最高出塁率（.384）のタイトルにも輝いた。

あの運命の１球は、野球の神様が味方したのかもしれない──ふと、そんなふうに思うのだ。