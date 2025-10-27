【新連載】Ｊリーグ語り草（３）

福西崇史の2002年

「史上最強チームはいかにして生まれたか」後編

「当時のジュビロ磐田は、意識の高い選手の集まりだった」

福西崇史は感慨深げに2002年を回顧する。

誰もが忌憚（きたん）ない意見をぶつけ合い、だからこそチーム一丸となって、大きな目標を達成できたのだ。

もっとも「最強」を誇った2002年を最後に、磐田はリーグ優勝から遠ざかっている。J2に降格するなど低迷する古巣に対して、福西は今、何を思うのか──。

※ ※ ※ ※ ※

史上初の完全優勝を成し遂げた時は、うれしかったというよりも「悔しさを晴らした」という思いのほうが強かったですね。やはり2001年の悔しさは、たとえようもないくらいに大きかったですから。

新しいものを作り上げていくことに苦労しましたし、ようやく形になってきたかと思えば、目標としていたFIFAクラブ世界選手権がなくなってしまった。計り知れないショックのなかで、何とか気持ちを切り替え、リーグ優勝を目指しましたが、最後の最後にそれさえも逃してしまった。僕らにとって2001年は、まさに悲劇の年でした。

だから2002年は、その悲劇を打ち払うためのシーズンだったんです。

想いだけじゃなく、いろんなものがここにつながっていると思うんです。2001年にＮ-BOXを作って、あの形でサッカーをしたからこそ、ノーマルな形に戻してからも、ベースにあった攻撃性が揺らぐことはありませんでした。

僕らとしても2001年のサッカーはかなり特殊でしたけど、やっていて楽しかったし、相手を圧倒することもできました。今、映像を見返しても、洗練されているんですよね。戦術的に現代サッカーにも引けを取らないんじゃないかと思うくらいです。

一般的には完全優勝をした2002年の磐田が最強だったと思われているかもしれませんが、個人的には2001年が一番強いチームだったと感じています。内容にこだわり、結果も出すことができた。だけど、タイトルだけが足りなかった。

【僕らは「ドゥンガ」を経験】

逆に2002年は、紙一重の戦いも多かったですし、何とか勝っていったというイメージが強いですね。だけど、結果にこだわり、ギリギリの戦いをモノにしていった。

その意味では「最強」とは言えないかもしれませんが、勝負強いチームだったことは間違いありません。2001年からつながるストーリーが「完全優勝」という形で結実したんだと思います。

今、振り返っても、当時の磐田は意識の高い選手の集まりだったと思います。ふだんはめちゃくちゃ仲がよかったんですが、ピッチに立てば激しく言い合うことは珍しくはありませんでした。

たとえば、ジヴコヴィッチはボールを持つのが好きなので、球離れが遅いんですよ。そうなるとリズムが崩れるので、「お前、ひとりでサッカーしてんじゃねえぞ！」って激しく問い詰めたり。彼なりの主張もあるんでしょうけど、それだと磐田のサッカーは成り立たない。初めは戸惑う部分もあったかもしれませんが、そういう日常を過ごすなかで、彼もうまく馴染んでいきました。

僕らは「ドゥンガ」を経験していますからね。当初はめちゃくちゃ怖かったし、彼が言うことは絶対的な世界基準なので、聞かざるを得ない部分はありました。だけど、その要求に応えられるようになれば、こちらも言い返せるようになっていくんです。あの闘将に意見をぶつけていたわけですから、もはや怖いものはないですよ。

だから当時の磐田にとって、主張も要求も言い合いも、特別なことじゃなかったんです。それはピッチを離れてからも同じこと。よく、うまくいっていない時や大事な試合の前に、決起集会のようなものが開かれるじゃないですか。でも僕らの場合は、わざわざ集まるようなことはありませんでした。普通にご飯を食べに行っても、至るところで意見交換しているんですよ。

名波さんが「今日、飯、行ける人いる？」って誘うと、ほとんどの選手が集まりましたからね。日頃から決起集会をしていたようなものなので、チーム全体が高い意識を保てましたし、同じ目線を持つことができていた。本当に一体感があったし、当時のメンバーとは今でも仲がいいですね。深い絆で結ばれていたチームだったと思います。

【2002年の栄光は過去のもの】

結局、あの完全優勝を最後に、磐田はリーグ優勝を成し遂げられていません。優勝どころから、今では何度目かのJ2での戦いを強いられています。

あれだけ強かった磐田が、なぜ勝てなくなったのか──。その要因のひとつは、やはりクラブの体制にあると思っています。

荒田忠典社長が強いクラブを作り上げてきましたが、そこから社長が代わり、体制が変わっていくなかで、やっぱりいろんなものが変わっていってしまったのかなと。もちろん、30年以上の歴史を歩むなかで、時代に合わせた変化をしていく必要があります。一方で、守っていかなければいけない伝統もあるわけです。

熱は変わらずあると思いますよ。ただ、熱があってもすぐに結果につながるとは限らない。どういうビジョンを持っているのか。目先の結果を求めるのか。どういう立ち位置を目指しているのか。たとえば、黎明期のJリーグを支えたヴェルディ川崎（現・東京ヴェルディ）も大きく変わりましたよね。育成型クラブとして選手を育てながら、トップチームもJ1に返り咲きました。

ヴィッセル神戸やFC町田ゼルビアのように資金力のあるクラブであれば解決できる部分もあるでしょうけど、お金がなければ、ないなりのやり方があるはずです。

ユースで育てて、トップで活躍させて、その選手が海外に行って、移籍金を得る──。そういうビジョンでもいいわけですよ。人を獲るのか、環境を整えるか。お金のかけ方をどこにするか。磐田がこれからどういうふうにしていくのかに興味はありますし、そこが大事になってくるのではないでしょうか。それが何年後かに、成果となって表れるはずです。

昔のように強いチームを取り戻してほしいと思う一方で、それが容易ではないことも理解しています。

2002年の栄光は、もはや過去のもの。でも、僕たちは勝つことで、磐田の街が盛り上がる姿を見てきました。磐田はサッカーの街ですからね。グラウンドもできましたし、スタジアムの近くに駅もできました。今の市長はもともとサポーターですし、「スポーツのまち」１位の座も取り戻しました。

【磐田のために力を注ぐ覚悟】

環境は整ってきているし、市のサポートもある。やっぱりジュビロは強くあり続けないといけないチームなんだと思います。当時の街の盛り上がりを知る者としてはそうであってほしいし、たとえ困難であったとしても、強くあり続ける努力を続けてほしいですね。

僕自身も、磐田の復権に力を貸したいと思っています。プロの道を切り開いてくれたチームですし、12年も在籍し、たくさんいい思いをさせてくれたチームですから。常に気にはしていますし、自分がどうやって力になれるかも考えています。

ただ、こればかりは「僕がやりたい」と言って、どうにかなるものでもないですからね。クラブに求められないといけないわけですし、タイミングが合わない限りは、進まない話ですから。

それが監督になるか、フロントに入るかわからないですけど、お互いのタイミングがあった時に、僕は磐田のために力を注ぐ覚悟でいます。今は離れていますけど、いつかはまた必ずつながるだろうと思っていますから。

＜了＞



【profile】

福西崇史（ふくにし・たかし）

1976年9月1日生まれ、愛媛県新居浜市出身。1995年に新居浜工高からジュビロ磐田に入団。ハンス・オフト監督の勧めでFWからボランチにコンバートする。激しいプレーで磐田の黄金期を支え、Ｊリーグベストイレブンを4度受賞。2006年限りで磐田を退団し、FC東京→東京ヴェルディを経由して2008年に引退。その後は指導者・解説者として活躍しつつ、2018年には南葛SCで現役復帰し、翌年は監督も務めた。日本代表として2002年・2006年のワールドカップに出場。国際Ａマッチ通算64試合出場7得点。ポジション＝MF。身長181cm、体重77kg。