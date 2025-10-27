¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡ÛÊ¡À¾¿ò»Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥¸¥å¥Ó¥í´°Á´Í¥¾¡¡Ö2002Ç¯¤Î¹â¸¶Ä¾ÂÙ¤Ï³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡×
¡Ú¿·Ï¢ºÜ¡Û£Ê¥ê¡¼¥°¸ì¤êÁð¡Ê£³¡Ë
Ê¡À¾¿ò»Ë¤Î2002Ç¯
¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¡×ÃæÊÔ
¢¡Ê¡À¾¿ò»Ë¡¦Á°ÊÔ¡ä¡ä¡Ö¼¯Åç¤ËÉé¤±¤¿¶þ¿«¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡2001Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢³«Ëë¤«¤é¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿2002Ç¯¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï¡¢ÌÜÏÀ¸«¤É¤ª¤ê¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ©ÇÆ¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î´°Á´Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»î¹çÆâÍÆ¤òÀººº¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¡À¾¿ò»Ë¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼ÈØÅÄ¤Ï¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¤¤¿¤Î¤ÏÉÔ±¿¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
2002Ç¯¡¢¹â¸¶Ä¾ÂÙ¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡¡photo by AFLO
¡¡2001Ç¯¤ÎÀï¤¤¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖN-BOX¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÌ¾ÇÈ¡Ê¹À¡Ë¤µ¤ó¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2002Ç¯¤Ë¤Ï±üÂç²ð¤â°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·Á¤Ï»ö¼Â¾å²òÂÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇN-BOX¤ÏÃ»Ì¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤Ë¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é2002Ç¯¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤´¤¯¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê3-5-2¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£N-BOX¤ÇÍýÁÛ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯¡¢2002Ç¯¤Ï³«Ëë¤«¤éÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢7Àá¤Î²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2°Ì¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÃæÃÇ´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼¯Åç¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Í¯¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼¯Åç¤Î½ç°Ì¤Ï²¼¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÄìÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Ç¯¤Î¶þ¿«¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡¢Æþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Î¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ë¤âÁêÅö¡¢µ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú2001Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬Áê¼ê¤ò°µÅÝ¤Ç¤¤¿¡Û
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï1»î¹ç¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤â°Õ¼±¹â¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï½àÈ÷¤«¤é¤â´Þ¤á¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÃæÃÇÌÀ¤±¸å¤â¡¢ËÍ¤é¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï12Àá¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÅÔÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢°ì»þ¤Ï2-4¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½ªÈ×¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ç±äÄ¹Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢±äÄ¹Á°È¾¤ÎÀ¾¡Êµª´²¡Ë¤Î£Ö¥´¡¼¥ë¤Ç5-4¤È¾¡¤Á¤¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ÎÇ¯¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢±äÄ¹Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂÎÎÏ¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â£Ö¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç8¾¡1Ê¬¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¾¡Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÎ¾Êý³Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂè1ÃÊ³¬¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬1ÅÀº¹¤Î¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ºÇ¸å¤ÎÇðÀï¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¹â¸¶¡ÊÄ¾ÂÙ¡Ë¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¿¤È¤«¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö2002Ç¯¤ÎÈØÅÄ¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤à¤·¤í2001Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬Áê¼ê¤ò°µÅÝ¤Ç¤¤¿»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì½Å»ë¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¹â¸¶¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ©¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ËËý¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´°Á´Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£½¸ÃæÎÏ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À½éÀï¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¡¢2Àá¤Î¼¯ÅçÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤ÆÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é4Ï¢¾¡¤È´¬¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8Àá¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡ËÀï¤Ç¤ÏÖÃÎ¶Þ¬¡Ê¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥¹¡Ë¤Ë2ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Áá¤¯¤â2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾¡Éé¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤è¤ê¤âÍí¡Ê¤â¤Ä¡Ë¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë±ºÏÂ¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¡¢ÈØÅÄ¤Ï2°Ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ë¶þ¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Íê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¸¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÎÈà¤Ï¡¢³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÍîÁª¤¬¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç²ñÄ¾Á°¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤Þ¤À¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¹â¸¶¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¿Í°ìÇÜ¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¹â¸¶¤ÎÁÛ¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÎó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Î¹â¸¶¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ï¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸åÈ¾¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1»î¹ç¤Ç4ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â¸¶¤òµ±¤«¤»¤¿Ãæ»³¡Ê²í»Ë¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¹â¸¶¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤«¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¹â¸¶¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤Î´Ø·¸À¤¬¡Ö£±¡Ü£±¡×¤ò¡Ö2¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö3¡×¤Ë¤â¡Ö4¡×¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÏ¢·¸¤ò¸«¤Æ¡¢½é¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ú¥¥ã¥ê¥¢Í£°ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¡Û
¡¡¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÏËÍ¤âÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤¬Î¢¤ËÈ´¤±¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤¦¤·¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃæÈ×¤«¤éÁ°¤Ë¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÅÀ¤ò¼è¤ë°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿14Àá¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£1969¡Ê¸½¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡ËÀï¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï£Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤âÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±äÄ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ë£Ö¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ä¤ê1Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤â³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¶âÂô¾ô¤¬Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤¬Á°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò½¦¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÀÚ¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ÎÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤â¥»¥«¥ó¥É¤âÎ¾Êý³Í¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Úprofile¡Û
Ê¡À¾¿ò»Ë¡Ê¤Õ¤¯¤Ë¤·¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
1976Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô½Ð¿È¡£1995Ç¯¤Ë¿·µïÉÍ¹©¹â¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ËÆþÃÄ¡£¥Ï¥ó¥¹¡¦¥ª¥Õ¥È´ÆÆÄ¤Î´«¤á¤ÇFW¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¡£·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ÇÈØÅÄ¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò4ÅÙ¼õ¾Þ¡£2006Ç¯¸Â¤ê¤ÇÈØÅÄ¤òÂàÃÄ¤·¡¢FCÅìµþ¢ªÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ2008Ç¯¤Ë°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¡¦²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÆî³ëSC¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ï´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2002Ç¯¡¦2006Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»64»î¹ç½Ð¾ì7ÆÀÅÀ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áMF¡£¿ÈÄ¹181cm¡¢ÂÎ½Å77kg¡£