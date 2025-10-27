アップアップガールズ（仮）が、10月26日（日）に東京・原宿RUIDOで、新体制初のワンマンライブ＜アップアップガールズ（仮）From ZERO〜そして宇宙へ〜＞を開催した。

アップアップガールズ（仮）は、2025年5月に前体制を終えたあと、グループ活動を継続する青柳佑芽を中心に、北川未奈、石川万鈴が加入。さらにオーディションを経て、9月に新メンバーの小野田あやさ、松永ちとせが加わり、本格的に新体制アプガ（仮）がスタート。今回の公演は、新体制アプガ（仮）の初ワンマンライブとなる。彼女たちはどこまでやれるのか、どんなライブを見せるのか、まさに5人のメンバーの現在の力が試させる最初の試練とでも言うべきライブだ。公演当日は青柳の誕生日というめでたい日でもある。ゼロから宇宙を目指そうという壮大すぎる野望を持った5人のアプガ（仮）は、不安要素一切なしの灼熱のライブを繰り広げた。

大勢のファンが集まる会場にライブの始まりを告げる「OVERTURE」が流れ、5人のメンバーがステージに登場。ライブは、公演タイトルになぞらえ「銀河上々物語」からドラマチックにスタートする。曲の終わりには大きなフラッグが掲げられ、改めて新たなアプガ（仮）が始まったことを印象付けた。そんなアプガ（仮）が前に踏み出すように歌われたのは「一歩目のYES！」。メンバー5人も観客も、新たな出発を笑顔で祝うように会場は熱い盛り上がりとなった。

MCタイムで、メンバーはそれぞれ自己紹介。小野田は「青色担当小野田あやさです！すっごい楽しいです」、石川は「緑色担当、まりんぴこと石川万鈴です。バッキバキに緊張してるんですけど、がんばりまりんぴします」と挨拶。青柳が「本日24歳になりました。紫色担当青柳佑芽です」と挨拶すると、全観客から「おめでとー」の声が上がる。続けて「24歳になったら髪の毛が伸びました」と、最近はボブの髪型が印象的だったが、誕生日パワー（エクステ）でアプガ（仮）に加入した当時からのトレードマークの、ロングツインテールに変身したことをアピール。そして北川は「ピンク担当の北川未奈です。今日はみなさんと一緒に宇宙に行く元気を持ってきました」、松永は「アプガの起爆剤、黄色担当、ジョセフこと松永ちとせです。今日は気合を入れて、黄色のオムライス食べてきました！」と個性たっぷりにファンに挨拶した。

自己紹介を終えたあと、アプガ（仮）は「アップアップタイフーン」で観客とともにタオル回しを敢行。「バレバレ I LOVE YOU」でかわいいステージ、「BIG BANG」ではかっこいい姿を見せる。さらには「虹色モザイク」でキラキラの空間を作り上げた。

すでに会場は灼熱の夏を思い出させるようなアツアツ状態。しかし、アプガ（仮）は攻めの姿勢を崩す気など毛頭ない。ここから7曲連続披露の怒涛のヒートアップゾーンに突入する。キラーチューン「アッパーカット！」をお見舞いすると、盛り上がり必至の「アッパーレー」「チョッパー☆チョッパー」をブチかまし、「愛愛ファイヤー！！」を情熱感たっぷりにパフォーマンス。「キラキラミライ」で明るい希望感を届け、「お願い魅惑のターゲット」でフロアを大爆発させる。そしてエモーショナルな「アルストロメリア」を披露し、メンバー5人は突き抜けるような世界観を作り上げた。

灼熱のライブも残り1曲となり、MCタイムでメンバーがライブの感想を語っていく。小野田は「私とちとせちゃんは、9月7日のお披露目のときに初めてみなさんの前に立たせていただいたんですけど、そのときは「FOREVER YOUNG」をユニゾンだけの形の参加させてもらいました。でも、今回は全部の曲でフルで参加させてもらったんです。今日ライブをして、私は、みなさんが私たちのためだけに時間を使ってここに会いに来てくださったことがほんとにうれしくて。すっごい楽しいし、こうしてライブできるのってすごくいいなって、今やりながらずっと思ってました。みなさん来てくれてありがとうございます」、松永は「レッスンではずっと鏡の前で練習したんですけど、こうしてみなさんの前でたくさんの楽曲を披露できたことが素直にうれしいし、ファンのみなさんがいなきゃ私たちは成立しないんだなってことも思いました。みなさんの支えがあれば、私たちは宇宙に行けそうです」と、アプガ（仮）のメンバーとしてステージに立てた喜びを口にする。

青柳は「今日は正直、ほんとにみんな来てくれるのかな？大丈夫かな？って不安に思ってたんですけど、こんなにたくさんのお客さんで、みんな来てくれてありがとう！でもこれは私だけの力じゃないし、入ってくれた4人のおかげでしかないんですよ。それに、ファンのみなさんが「今のアプガ（仮）もいいよ」ってSNSで言ってくれてるのをたくさん見ました。だから、ここにいる全員で今日のライブを作ったんだなって気がしてます。アイドルってほんとにみんながいないと成立しないんだな、みなさんひとりひとりのことがとっても大切だなって感じました。これから一緒に宇宙まで駆け抜けていきましょう」と思いの丈を語った。

そして、ラストナンバーで歌われたのは「サイリウム」。メンバー5人と観客がペンライトを掲げ気持ちをひとつにし、会場がキラキラの空間となってライブ本編は終了する。

だが、興奮覚めやらぬ観客の強烈なアンコールが響き、メンバー5人がステージに戻る。アンコールで歌われるのは、5人の新体制の始まりの曲である「FOREVER YOUNG」。メンバーが、スカのビートに乗りいつまでも頑張り続ける思いを伝えると、観客は肩を組みシャウトしながらのジャンプで応戦。ラストはアプガ（仮）フラッグがたなびきライブはフィニッシュとなった。紛れもないアプガ魂を持った5人の勇者とでも言わんばかりの新体制アプガ（仮）に、観客は惜しみない拍手と歓声を送った。

最後のMCでは、この5人で再録した「FOREVER YOUNG 2025ver.」が10月29日に配信リリースされることが発表された。さらに今後の予定として、11月11日にGOTANDA G+で『アップアップガールズ（仮）帰ってきた定期公演Vol.1』、11月30日に恵比寿リキッドルームで、アプガ（仮）、アップアップガールズ（２）、アップアップガールズ（プロレス）、UP UP NEW AGE ネオアゲのアップアップガールズたちが大集結するライブ＜アップアップガールズ（フェス）2025＞、12月21日には原宿RUIDOでクリスマスライブ＜アップアップガールズ（仮）5人と過ごす初めてのメリークリスマスフォーユーLIVE!!!!!＞が開催されることが改めて観客に伝えられた。

メンバー5人は、汗だくの笑顔で新体制初ワンマンを全力で完走。まさしく第3章アプガ（仮）開幕を強く印象付けるライブだった。宇宙規模の無限の変化を遂げていくアプガ（仮）の動向を、ぜひチェックして欲しい。